Statystyki wykazują, że 15% wypadków powodują kierowcy, którzy zażyli leki otępiające, zaburzające widzenie i zdolność koncentracji oraz osłabiające refleks przydatny za kierownicą.

Refleks i maksymalna koncentracja są bardzo ważne. Wszystko dlatego, że auto jadące z prędkością 50 km/h pokonuje w ciągu sekundy ok. 14 metrów. Kiedy hamulec zostanie wciśnięty o kilka sekund za późno, może zabraknąć tych metrów żeby wyhamować przed pieszym lub innym uczestnikiem ruchu.

Nie należy przy tym przesadzać – kierowcy mogą brać leki, ale przede wszystkim powinni czytać ulotki dołączone do farmaceutyków. Tak postępuje ok. 10% kierowców. Nie wszystkie opakowania lekarstw posiadają na opakowaniu oznaczenie (trójkąt z wykrzyknikiem) świadczące o negatywnym wpływie na osobę prowadzącą auto. Kierowca nie może sam sobie ustalać dawki leku (dotyczy to głównie przyjmowania kilku lekarstw jednocześnie).

Problem z prowadzeniem samochodu może także dotknąć osób z padaczką oraz tych, którzy mieli zaburzenia krążenia mózgowego, a nie zrobili badań, które stwierdzałyby, że nadają się do jazdy samochodem. Osoby leczące się na nadciśnienie, nowotwory, jaskrę, cukrzycę, depresję, schizofrenię oraz choroby neurologiczne powinny być podwójnie wyczulone. Lekarstwa utrzymują się w organizmie nawet przez kilka dni, a spożywanie alkoholu opóźnia ich rozkład w organizmie.

Prawo surowo zabrania jazdy samochodem po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2‰ we krwi) lub po zażyciu środków o działaniu podobnym do alkoholu. Kierowcy, który spowoduje wypadek śmiertelny będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, grozi 12 lat więzienia i utrata prawa jazdy.

Należy także uważać na napoje energetyzujące, ponieważ zawarta w nich tauryna na krótki czas daje uczucie przypływu energii, w rezultacie odczuwamy tylko wzrost zmęczenia. Podczas długiej podróży najlepiej zrobić sobie przerwę i zdrzemnąć się niż sięgać po energetyki.

Leki przeciwbólowe zaburzają pracę mózgu, powodują pogorszenie refleksu, zawroty głowy i trudność w opanowaniem sytuacji na drodze. Te, które zawierają paracetamol, ibuprofen, kwas acetylosalicylowy są niegroźne dla kierowców, natomiast te zawierające barbiturany działają nasennie.

Kierowca po wizycie u dentysty nie powinien siadać za kółko, ponieważ znieczulenie może spowodować chwilowe zaburzenia świadomości. W takim przypadku należy odczekać 2 godziny po wyjściu z gabinetu. Natomiast jeżeli chodzi o zabieg przeprowadzany pod narkozą, należy odczekać dobę od momentu wybudzenia.

Leki na grypę to zbieranina różnych składników chemicznych. Paracetamol walczy z bólem głowy i gorączką, dekstrometorfan z kaszlem, a pseudoefedryna z katarem. Zarówno pseudoefedryna, jak i dekstrometorfan dawkowane nieprawidłowo mogą spowodować zaburzenia snu, pogorszenie refleksu oraz rozszerzenie źrenic co znacznie utrudni widzenie. Należy także uważać na leki zawierające kodeinę i dawkować je wg instrukcji.

Leki nasenne i uspokajające dawkowane nieprawidłowo mogą skutkować np. długo odczuwalnym po przebudzeniu znużeniem. Kierowcy planujący poranną podróż nie powinni przed snem zażywać środków o długim działaniu.

Leki psychotropowe mogą ograniczać spostrzegawczość, upośledzać refleks, pogłębiać zmęczenie, wywoływać senność lub bezsenność. Do takich środków zalicza się te przeciwdepresyjne, przeciwlękowe oraz neuroleptyczne. Po zażyciu niektórych leków z tej grupy nie wolno siadać za kierownicą 4–5 dni.

Kierowca, który się zdecyduje na przyjęcie leków przeciwwymiotnych, musi całkowicie zrezygnować z jazdy samochodem. Leki te działają uspokajająco, powodują zmęczenie, osłabienie i bóle głowy.

Leki antyalergiczne dzielą się na dwie grupy. Te nowszej generacji nie szkodzą kierowcom, natomiast te starsze mogą wywołać senność, ból głowy oraz zaburzenia ruchowe. Niektóre leki mogą uczulać, łagodną reakcją będzie lekkie zaczerwienienie, natomiast w ostateczności może się zakończyć utratą przytomności.

Leki na cukrzycę niewłaściwie przyjmowane mogą skutkować hipoglikemią, hiperglikemią lub nawet utratą przytomności. Kierowca chory na cukrzycę przed podróżą samochodem powinien sprawdzić swój poziom cukru. Kiedy pojawią się nagłe zawroty głowy, pocenie się, uczucie niepokoju i nagłe uczucie głodu należy natychmiast przerwać podróż.

Leki na nadciśnienie mogą wywołać zmęczenie oraz osłabienie. Chodzi tu głównie o starsze preparaty oraz stosowane przy nadciśnieniu leki moczopędne.

Niebezpieczne dla kierowców mogą też być leki do oczu, na przykład krople do oczu z atropiną, która powoduje światłowstręt i rozszerzenie źrenic. Atropina utrzymuje swoje działanie do kilkunastu godzin i w tym czasie nie należy prowadzić.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 10.08.2012/jm

