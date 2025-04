By podróż upłynęła przyjemnie

Wyjeżdżając na dłużej koniecznie trzeba sprawdzić, ile ma się leków stale zażywanych. W przypadku, gdy zapas może nam nie starczyć na cały wyjazd lub pozostanie niewielka ilość leków po podróży, to warto wcześniej wybrać się do lekarza po receptę i wykupić potrzebne nam medykamenty. Wybierając się w dalszą podróż, warto zabrać również leki na chorobę lokomocyjną. Jeśli nie cierpimy na nią sami, to zapewne może przydać się komuś ze współtowarzyszy, ponieważ nie wszyscy mogą dobrze znosić podróż.

Na wakacje najlepiej zabrać ze sobą leki, które są sprawdzone i wiemy, że stosowane u nas przynoszą pożądane efekty.

Wychodząc na przeciw alergiom i reakcjom niepożądanym

Alergicy powinni pamiętać o lekach przeciwalergicznych. W aptece na wiosnę można dostać preparaty z ceteryzyną w dobrych cenach i bez recepty. Warto zabrać ze sobą wapno rozpuszczalne. W każdej aptece można dostać także wapno z kwercetyną, działające nieco silniej. Osoby spędzające czas aktywnie mogą zaopatrzyć się w magnez, by uniknąć nocnych skurczy w nogach.

Sezon letni wiąże się z ryzykiem ukąszenia przez owady, dlatego warto pomyśleć o preparatach odstraszających je, ale także o środkach łagodzących ukąszenia. Ten drugi szczególnie warto mieć przy sobie, gdyż preparat łagodzący odczyn po ukąszeniu najlepiej zastosować jak najszybciej.

Gdy noga się powinie...

Czasami zdarza się tak, że przyjemność odpoczywania zostanie zakłócona jakąś kontuzją, np. stłuczeniem, czy obrzękiem. Na drobne obtarcia oraz skaleczenia przydadzą się gotowe gaziki nasączone środkiem odkażającym, które można kupić w aptece na sztuki i bez problemu zmieszczą się w każdym plecaku lub torebce. Bezcennym turystycznym wyposażeniem są również: bandaże, plastry, koc RCT. Zwłaszcza ten ostatni, niezbyt jeszcze popularny, może uchronić przed wychłodzeniem w krytycznych sytuacjach.

Klątwa Faraona - stop biegunce

Niezwykle często zdarzają się biegunki podróżnych, dlatego warto zabrać ze sobą środek przeciwbiegunkowy (dla dzieci najlepszym rozwiązaniem będzie preparat Smecta), a także probiotyk, który przywróci prawidłową florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym po biegunce.

Myśląc do przodu

Przy wyborze leków do wakacyjnej apteczki należy wziąć pod uwagę: dostępność aptek i lekarzy w miejscu, do którego się wybieramy, wiek i stan zdrowia podróżujących, a także formę spędzania urlopu.

Bez względu na to w jaki sposób spędzimy wolny czas, warto zadbać o swoją wakacyjną apteczkę, aby drobne dolegliwości, takie jak skaleczenie, katar, czy biegunka nie popsuły wymarzonego i długo wyczekiwanego wyjazdu.

Autor artykułu: mgr farm. Kamil Szymczak