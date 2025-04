Jakie objawy powinny mnie zaniepokoić?

Ważne, by jak najszybciej zauważyć objawy. Czujesz drżenie rąk, które nie pozwala Ci nawlec nitki? Rozlewasz zupę jedząc łyżką? Ruchy stały się wolniejsze (nie jesteś w stanie złapać piłki rzucanej Ci przez wnuka)? Zdarza Ci się upaść? A może nie pamiętasz podawanych Ci informacji? Twoje usposobienie zrobiło się nieznośne dla otocznia, a nastrój zmienny? Masz czasem problem z rozpoznaniem bliskich Ci osób? W tych przypadkach koniecznie skonsultuj się z neurologiem, ponieważ potrzebne Ci być może specjalistyczne leczenie.

Drżące spowolnienie

Choroba Parkinsona polega na pojawieniu się drobnych zmian w tkance mózgowej, a chory odczuwa je jako drżenie rąk, zwiększone napięcie mięśni oraz obniżenie nastroju. Ruchy stają się opieszałe i możliwe są częstsze upadki. Pisane litery stają się małe i niezgrabne. Jeśli chodzi o zaburzenia na poziomie cząsteczkowym, w mózgu brakuje dopaminy. Z tego powodu w leczeniu stosuje się leki zwiększające stężenie tego neuroprzekaźnika poprzez dostarczanie z zewnątrz, ułatwianie syntezy i hamowanie wydalania.

Czytaj też: Rehabilitacja u osób z chorobą Parkinsona

Zwiększanie stężenia dopaminy

W leczeniu tej choroby stosuje się wiele grup leków wpływających na ośrodkowy układ nerwowy. Do głównych z nich należą L-DOPA, które w układzie nerwowym przekształcają się w dopaminę. Ważne, by przestrzegać dokładnie schematu dawkowania, ponieważ lek ten może doprowadzać również do objawów niepożądanych.

Jeśli zauważysz, że po rozpoczęciu leczenia Twoje ruchy stają się raz nadmierne, raz bardzo spowolnione, skonsultuj się z lekarzem.

Aktywna zagadka

Choroba Alzheimera powoduje zaburzenia zachowania, a także utrudnia wykonywanie skomplikowanych czynności i rozpoznawanie przedmiotów i twarzy. W prewencji tego schorzenia podstawowe znaczenie odgrywa aktywny styl życia - regularny wysiłek fizyczny, zdrowa dieta oraz ciągłe ćwiczenie mózgu poprzez zagadki i uczenie się. Rokowanie w przypadku tego schorzenia jest nieco gorsze.

W terapii stosuje się leki podnoszące stężenie niezmiernie ważnego neuroprzekaźnika - acetylocholiny oraz obniżające stężenie kwasu glutaminowego. Niezmiernie ważne w tym przypadku jest ciągłe utrzymywanie sprawności pacjenta, aktywność oraz fizjoterapia.

Zdarza się, że leczenie nie cofa przebiegu choroby, a pacjent doświadcza skutków niepożądanych terapii oraz powikłań choroby. Należy wtedy uzyskać specjalistyczną poradę lekarską.

Polecamy: Dieta na poprawę pamięci

Reklama