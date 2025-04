Spis treści:

Maść cynkowa jest popularnym produktem leczniczym do kupienia w aptece, przeznaczonym do stosowania miejscowo na skórę. Substancją czynną maści cynkowej jest tlenek cynku. Działa on wysuszająco, ściągająco i przeciwzapalnie. Dlatego preparat wspomaga leczenie i łagodzenie zmian skórnych, otarć naskórka i stanów zapalnych oraz trądziku. Sięgają po nią też mamy, bo sprawdza się w wielu problemach skórnych u niemowlaków.

Maść cynkowa jest tania, dostępna bez recepty i istnieje niewiele przeciwwskazań do jej stosowania. Poza cynkiem zwykle zawiera wazelinę. Cynk jest powszechnie dodawany do kosmetyków – podkładów i pudrów do twarzy, balsamów przeciwsłonecznych.

Kiedyś cynk służył do opatrywania skaleczeń i ran, przyspieszając ich gojenie. Nic dziwnego, że dziś też szeroko wykorzystywane są jego dobroczynne właściwości na skórę. Maść cynkowa sprawdza się w przypadku:

trądziku,

podrażnień,

otarć naskórka,

łagodnych stanów zapalnych skóry,

opryszczki,

ropnych lub sączących się zmian skórnych.

Maść z cynkiem dobrze działa też jako ochrona przeciwsłoneczna. Można jej używać w przypadku wystąpienia odparzeń u dzieci.

Maść cynkową należy nakładać na niewielkie powierzchnie skóry. Można smarować skórę punktowo w miejscach chorobowo zmienionych 1-2 razy dziennie, unikając kontaktu z oczami. Wystarczy nanieść niewielką ilość maści i wsmarować. Najlepiej używać jej na noc. Maść z cynkiem nie ma zapachu, ale zostawia białe ślady.

Po otwarciu tubki z maścią cynkową pamiętaj, aby zużyć jej zawartość w pół roku i przechowywać ją w ciemnym i suchym miejscu. Maść – jak i inne lecznicze preparaty – należy stosować zgodnie z zaleceniami, które znajdują się w ulotce dołączonej do produktu.

Poprawa stanu skóry po zastosowaniu maści cynkowej powinna być widoczna w ciągu 7 dni. Jeśli nie widać efektów w tym czasie lub stan skóry się pogorszył, należy odstawić maść i zgłosić się do lekarza.

Maści cynkowe nie należy nakładać na otwarte rany i ostre stany zapalne. Odradza się stosowanie na zdrową skórę, bo ją niepotrzebnie wysuszy i może podrażnić. Nie powinny używać jej oczywiście osoby uczulone na cynk.

Jeśli na co dzień stosujesz jakiekolwiek maści i preparaty dermatologiczne na skórę, zanim zaczniesz używać maści cynkowej, skonsultuj się z lekarzem. Maść może wchodzić w interakcje i wywołać podrażnienia i reakcje alergiczne na skórze.

Niektóre maści cynkowe, które mają w składzie więcej substancji, nie powinny być stosowane u dzieci poniżej 2. roku życia. Uważać powinny kobiety w ciąży i karmiące - najlepiej skonsultować stosowanie maści cynkowej z lekarzem lub farmaceutą.

Jak każdy lek, maść cynkowa może powodować działania niepożądane. Najczęściej jest to miejscowe podrażnienie skóry. Preparat może wywołać reakcję alergiczną, której mogą towarzyszyć wysypka skórna (np. pokrzywka), swędzenie, obrzęk skóry. Jeśli pojawią się niepożądane zmiany, trzeba przestać stosowania maści.

Maść cynkową kupisz w aptece bez recepty już za ok. 4 zł. Wybór produktów tego typu jest szeroki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.01.2020.

