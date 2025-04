Przyznajcie sami: mężczyznom wcale nie jest łatwo w życiu. Każdego dnia góry zadań do zrobienia, a miejsca na chwilę słabości brak. Przynieś pieniądze do domu, zawieź dzieci do szkoły, odwieź żonę, posprzątaj, zrób zakupy, dobrze wyglądaj, bądź czarujący, czuły, cierpliwy... A wieczorem sprawdź się jeszcze w łóżku i nie zawiedź swojej partnerki!

Reklama

Nie ma łatwo!

Niemoc łóżkowa może dopaść każdego. Łagodne zaburzenia erekcji potrafią dotknąć mężczyzn niemal w każdym wieku. Im starsi panowie, tym większy odsetek zgłaszających tego typu problemy. Pomiędzy czwartą dekadą życia a piątą, na problem ten uskarża się prawie 30 % mężczyzn, natomiast między piątą a szóstą – aż 40 %. Ale nie łudźmy się, nie jest to tylko problem mężczyzn w średnim wieku. Trzydziestolatkowie i młodsi, też miewają zaburzenia erekcji. Pół biedy jeśli jest to problem jednorazowy lub sporadyczny. Jeśli jednak stan niemożności uzyskania lub/i utrzymania wzwodu, trwa przez dłuższy okres czasu (kilka tygodni) – warto skontaktować się z lekarzem. Być może zaburzenia erekcji są tylko jednym z objawów poważnych chorób: np. nadciśnienia, cukrzycy czy depresji. Tylko lekarz może prawidłowo ocenić przyczynę tego typu problemów i zalecić prawidłowe leczenie.

Wróćmy jednak do łagodniejszych zaburzeń erekcji. Co mają zrobić mężczyźni zapracowani, przemęczeni, których aktywny tryb życia w dzień wybitnie wpływa na ich nocne pożycie?

Najprościej zalecić odpoczynek i zmianę trybu życia. Jednak, przyznajmy szczerze – nie tak łatwo zrezygnować z męczącej pracy, czy niektórych codziennych aktywności, albo i (niestety)używek czy nałogów (takich jak alkohol czy papierosy). Czy są mimo to sposoby na wzmocnienie osłabionej potencji?

Działanie afrodyzjaków: mit czy prawda?

Od dawien dawna poszukiwano sposobu na wzmocnienie męskiej potencji. Uwagę zwracano na niektóre zioła. I współcześnie, właśnie w naturze poszukuje się środków urozmaicających i poprawiających jakość życia seksualnego.

O działaniu afrodyzjaków można, by wiele opowiadać. Niektórych działanie jest tak mityczne i znikome, że prawdopodobnie opiera się tylko na wierze i znanym efekcie placebo. Inne - faktycznie mają realny, udowodniony korzystny wpływ na jakość życia seksualnego. Przyjrzyjmy się niektórym, popularnym afrodyzjakom.

Żeń-szeń – panaceum na męskie problemy

Korzeń żeń-szenia to niewątpliwe panaceum. Pobudza sprawność umysłową, podnosi możliwości fizyczne. Poprawia również jakość życia seksualnego. U mężczyzn, którzy stosowali żeń-szeń zaobserwowano wzrost ochoty na seks, dłuższy czas trwania erekcji, zwiększenie sztywności penisa, a w efekcie znaczny wzrost satysfakcji ze stosunku.

Moc buzdyganka

Jak donosi fachowe piśmiennictwo, buzdyganek ziemny korzystnie wpływa na proces spermatogenezy, czyli tworzenia plemników, jak również zwiększa ich żywotność. Ponadto poprawia erekcję, prawdopodobnie zwiększając uwalnianie bardzo ważnego dla wzwodu: tlenku azotu, dzięki któremu możliwy jest rozkurcz mięśni gładkich penisa i w efekcie napełnienie go krwią (co warunkuje erekcję). Buzdyganek wpływa zatem zarówno na poprawę płodności, jak i na potencję.

Tajemnicza Maca

Maca zwiększa potencję i ułatwia erekcję. Ponadto, korzystnie wpływa na męską płodność dostarczając mikroelementu – cynku, dzięki któremu poprawia się ilość i jakość nasienia.

Podnosząca libido Muira – puama

Muira-puama zwana jest też drzewem potencji. Niebezpodstawnie. Jak wskazują niektóre publikacje – wyciągi z tej rośliny podnoszą libido i korzystnie wpływają na erekcję.

Pełna kofeiny guarana

Otrzymywana z ciernioplątu guarana, może zawierać aż do 6 % kofeiny. W efekcie działa na organizm pobudzająco, likwiduje objawy zmęczenia zarówno psychicznego jak i fizycznego. Gurana pomoże pobudzić seksualnie mężczyzn przemęczonych, których niemoc spowodowana jest wyczerpaniem.

Warto spróbować!

Jeżeli problemem są sporadyczne, łagodne zaburzenia erekcji, warto sięgnąć po preparaty z którymś z powyższych składników. Panowie mogą wybrać preparat przygotowany specjalnie z myślą o wspomaganiu życiu seksualnego, np. suplement diety Natursteron. Zawiera on wyciąg z buzdyganka ziemnego, a ponadto m.in. L-argininę, która ułatwia rozszerzenie naczyń krwionośnych penisa i resweratrol, antyoksydant likwidujący niekorzystne wolne rodniki. Żeń-szeń można znaleźć w połączeniu z witaminami i minerałami np w suplemencie Bodymax. Preparat ten to dobry wybór dla mężczyzn, którzy poza stosowaniem żeń-szenia pragną uzupełnić swoją codzienną dietę w niezbędne witaminy i minerały. Macę dostępna jest w połączeniach ze składnikami, które kompleksowo korzystnie wpływającymi na siły witalne, np. Maca 50 lat plus, przeznaczona dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia.

Reklama

Jeżeli chcesz poprawić jakość swojego życia seksualnego, zastanów się nad stosowaniem naturalnych afrodyzjaków. Nie rezygnuj z tej przyjemnej sfery życia!