AMD (ang. Age-related Macular Degeneration), czyli zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem to choroba cywilizacyjna i najczęstsza przyczyna pogorszenia widzenia oraz ślepoty w krajach rozwiniętych. Objawem jest niewyraźne ostre widzenie centralne w trakcie czytania, prowadzenia samochodu, rozpoznawania twarzy; w środku pola widzenia pojawia się jasna albo ciemna plama; przedmioty, na które patrzymy, wydają się zniekształcone. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia choroby jest aktywność w organizmie wolnych rodników.

W Polsce możemy kupić kompleksowy okulistyczny suplement diety Nutrof Total francuskiej firmy Laboratoires Théa, który chroni siatkówkę i zapewnia ochronę przed AMD. Jego działanie oparte jest na związkach o udowodnionym działaniu antyoksydacyjnym. Witaminy E i C chronią integralność błon komórkowych przed działaniem wolnych rodników. Cynk, selen i miedź regulują aktywność enzymów antyoksydacyjnych w metabolizmie wzrokowym. Luteina krystaliczna (najlepiej przyswajalna) działa jak naturalny filtr optyczny wysokoenergetycznego światła niebieskiego dla siatkówki i jest równocześnie silnym antyoksydantem. Glutation to aminokwas aktywujący enzymy antyoksydacyjne i regenerujący inne przeciwutleniacze (witaminy). WNKT omega-3 (DHA, czyli kwas dokozaheksaenowy) odpowiadają za prawidłowy rozwój i funkcjonowanie kory mózgowej i siatkówki oka, są budulcem fotoreceptorów. Chronią siatkówkę oraz jej naczynia krwionośne przed zmianami zwyrodnieniowymi. Opakowanie Nutrof Total zawiera 30 kapsułek, wystarcza na ponad miesiąc terapii i kosztuje ok. 33 zł.

Reklama