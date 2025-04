Pierwsze objawy pojawiają się nawet już w wieku nastoletnim – nieznośny ból głowy, czasem nudności i nadwrażliwość na niektóre bodźce, szczególnie wzrokowe i słuchowe. Potem jest tylko gorzej, bóle i charakterystyczne objawy nasilają się i są coraz częstsze. Oprócz innych osób dotkniętych tą chorobą, mało kto wykazuje zrozumienie. O czym mowa?

Migrena to choroba, która dotyka przede wszystkim kobiety. Mechanizm powstawania bólu jest skomplikowany i bierze w nim udział mózg, rdzeń kręgowy, cały układ nerwowy i naczynia krwionośne. Istnieją także pewne czynniki, które mogą prowokować powstanie bólu. Do najczęstszych z pewnością należą pogoda i zmiany ciśnienia. Stres, brak snu, nieregularny tryb życia także raczej zaszkodzą, niż pomogą. Do tego dochodzą jeszcze inne bodźce – silne zapachy, przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, a także różne produkty – u niektórych osób mleko, u kolejnych czerwone wino, a u jeszcze innych owoce cytrusowe.

Można jednak łagodzić objawy migreny, a w osiągnięciu tego celu pomagają specjalne preparaty. Szczególnie ciekawy wydaje się być suplement diety o nazwie Migren.

Jest to pierwszy w Polsce produkt zmniejszający bóle migrenowe, a także ograniczający częstotliwość ich występowania. W jego skład wchodzą między innymi witaminy B2, B5 oraz ziele o nazwie złocień maruna. Zwłaszcza ten ostatni składnik zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ to on stanowi o sile preparatu.

Złocień (lub wrotycz) maruna to tradycyjne zioło lecznicze. Dzięki naukowym badaniom wiemy, że może być z powodzeniem używany podczas leczenia bólów głowy. Sekret kryje się w składnikach czynnych liści złocienia maruny. Są to między innymi flawonoidy – związki chemiczne występujące przeważnie w owocach. Mają właściwości przeciwutleniające, ale także i przeciwzapalne. W walce z migreną istotne jest zwłaszcza to drugie działanie. Dzięki możliwościom hamowania powstawania prozapalnych prostaglandyn zwiększa się szansa na niepojawienie się bólu. Flawonoidy działają także zbawiennie na naczynia krwionośne, uszczelniając je i nie dopuszczając do obrzęków.

Uzupełnieniem działania złocienia maruny są witaminy B2 i B5. Witamina B2, zwana również ryboflawiną, to złożony związek chemiczny, działający na błony śluzowe oraz na układ nerwowy. Utrzymanie go w prawidłowej kondycji znacznie zmniejsza ryzyko powstawania migreny.

Witamina B5 bywa też nazywana kwasem pantotenowym. Bierze ona udział w wytwarzaniu przekaźników nerwowych, usprawnia także układ sercowo-naczyniowy, pokarmowy i nerwowy.

Połączenie tych trzech składników w jednym produkcie czyni z Migrenu pierwszy preparat, który może podjąć skuteczną walkę z objawami choroby. Aby poczuć efekty, należy przyjmować dwie kapsułki dwa razy dziennie, rano i wieczorem, przez okres od 1 do 3 miesięcy. Należy też pamiętać, że jest to suplement diety i powinien iść w parze z innymi staraniami o dobre samopoczucie, takimi jak zdrowy tryb życia, a także unikanie stresu.

Preparat dostępny jest bez recepty w aptekach i sklepach zielarskich. Opakowanie zawierające 60 kapsułek kosztuje ok. 25 zł.