Amigdalina - jest to substancja zwana witaminą B 17 . Występuje w dużych ilościach w nasionach migdałowca (od których nazwa związku) oraz w pestkach niektórych owoców np. w moreli, wiśni, śliwki, czy brzoskwini. Amigdalina zawiera w swej budowie cyjanek ( jest on związkiem, który nadaje pestkom specyficzny gorzki smak i charakterystyczny aromat). Nie mniej jednak jego obecność jest dość kontrowersyjna dla naukowców. W latach 20. XX wieku Ernst T. Krebs ogłosił, że amigdalina jest skuteczna w walce z chorobą nowotworową. Według doktora Krebsa, aby dostarczyć odpowiednie ilości witaminy B 17 , a tym samym stosować profilaktykę przeciwnowotworową, wystarczy codziennie zjadać całe owoce z pestkami. Mogą to być trzy jabłka , a także całe wnętrze brzoskwini lub moreli. Do dziś na rynek leków farmaceutycznych wypuszczane są preparaty na bazie amigdaliny zalecane w leczeniu choroby nowotworowej i chętnie stosowana przez lekarzy onkologów. Związek ten dostępny jest do zakupu w sklepach ze zdrową żywnością jako „ekstrakt z pestek moreli”.

Reklama

Czy rzeczywiście preparaty na bazie tego związku są tak skuteczne?

W 2011 roku pojawił się przegląd systematyczny ponad 200 doniesień naukowych na temat amigdaliny. Metaanaliza wykazała, że żadne z przeprowadzonych badań nie potwierdziło w stu procentach działania przeciwnowotworowego badanego związku, natomiast jego stosowanie bez nadzoru lekarskiego może prowadzić do poważnych zatruć cyjanowodorem. To ryzyko jest wielokrotnie podwyższone jeśli przyjmujemy amigdalinę w postaci doustnej ( kapsułek, tabletek) oraz przy zwiększonym poborze witaminy C. Niebezpieczny jest również niedobór witaminy B12 w naszym organizmie.

Reklama

Jakie są konsekwencje jej stosowania?

Nadmierne spożycie amigdaliny i wynikający z tego nadmiar cyjanowodoru w organizmie może być niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jedzenie pestek moreli, czy czereśni może spowodować poważną niestrawność – wymioty, biegunki, bóle brzucha, gorzkie odbijania, gorycz w ustach. Możliwe opisywane skutki uboczne to niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby, niewydolność oddechowo-krążeniowa, kwasica mleczanowa. Właśnie z powodu poważnego ryzyka spowodowania groźnych dla zdrowia i życia chorób, FDA (Food and Drug Administration) zakazała wprowadzania na rynek glukuronidu nitrylu kwasu migdałowego- preparatu, będącego syntetycznie wyprodukowaną pochodną amigdaliny. Preparat ten był sprzedawany pod nazwą handlową Laetrile.

Jak wynika z powyższych danych, nie należy sugerować się powszechną i bardzo powierzchowną opinią na temat żywności. Nie należy również ufać krążącym legendom i przekonaniom. Współczesne możliwości diagnostyczne medycyny rozwiewają wiele tego rodzaju krążących mitów. Amigdalina jest przykładem na to, że nie każdy lek jest w rzeczywistości naszym panaceum. Jedyne, co w takiej sytuacji możemy zrobić, to szukać informacji w dostępnych nam źródłach naukowych.

Zobacz także: Migdały dobre nie tylko na serce