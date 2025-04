XFT 8001 to pierwszy na polskim rynku podręczny aparat do EKG, przeznaczony zarówno dla osób zdrowych – do stosowania w ramach profilaktyki, dla pacjentów kardiologicznych – do stosowania w ramach kontroli, jak i dla lekarzy oraz ratowników.

Dzięki „kieszonkowym” rozmiarom i wyjątkowo prostej obsłudze, może być użyty w każdych warunkach: w domu, w pracy, w podróży, w pomieszczeniu zamkniętym i w otwartej przestrzeni.

Przyłożony do ciała, wyświetla aktualny elektrokardiogram i podaje wstępną diagnozę, a wyniki te są zapisywane, mogą być archiwizowane, przenoszone do komputera i przesyłane dalej, np. do lekarza, oraz drukowane.

Dostępny w sklepach medycznych i wybranych aptekach w cenie 1299 zł.