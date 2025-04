Möller's Junior to pyszne, truskawkowe kapsułki do żucia zawierające najwyższą dawkę kwasów omega-3 – EPA i DHA łącznie (spośród podobnych preparatów dostępnych na rynku) i witaminy (A i D). Pozytywnie wpływa na funkcje intelektualne, sprzyja prawidłowej pracy układu nerwowego (w tym narządu wzroku), a także rozwojowi umysłowemu. Dodatkowo zmniejsza ryzyko występowania alergii i wzmacnia odporność organizmu.



Ważna jest prawidłowa dieta dzieci

Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych wpływających na rozwój

i stan zdrowia człowieka. W ostatnich latach w Polsce zauważono, że dieta młodego pokolenia jest często nieprawidłowo zbilansowana. Może to wpływać nie tylko na stan zdrowia w dzieciństwie, lecz prowadzić

do wielu poważnych konsekwencji w późniejszych etapach życia. Ponadto nawyki żywieniowe, które później ciężko zmienić, kształtują się już w młodym wieku.

Kwasy omega-3 w diecie

Dieta dzieci i młodzieży charakteryzuje się za małym udziałem kwasów tłuszczowych omega-3. Wynika to

nie tylko z nieprawidłowej struktury spożycia tłuszczów (za dużo tłuszczów nasyconych), lecz również

z niewystarczającego spożycia ryb morskich, które są naturalnym źródłem kwasów omega-3 (EPA, DHA).Kwasy te są konieczne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania młodych organizmów.



Udowodniono, że dzieci, których dieta jest bogata w kwasy omega-3, mają lepsze wyniki w nauce i testach na inteligencję. Są bardziej kreatywne, mają lepszy wzrok, pamięć i koncentrację. Dzieci te rzadziej chorują i sprawiają mniej kłopotów wychowawczych. Dlatego tak bardzo ważna jest suplementacja kwasów omega-3 w okresie rozwoju dziecka.

Oba kwasy omega-3 (EPA i DHA) są ważne dla rozwijającego się organizmu, gdyż każdy z nich pełni inną funkcję:

- Kwas DHA – pozytywny wpływ na koncentrację, pamięć oraz rozwój mózgu,

- Kwas EPA – zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii, ważny dla wzmocnienia odporności.

Möller's Junior suplement diety zawiera wysoką dawkę obu kwasów omega – 3: DHA i EPA.



Suplementy diety Möller's są wytwarzane w Norwegii. Olej pochodzący z ryb, użyty do ich produkcji, jest bardzo starannie oczyszczany tak, aby wyeliminować ewentualne zanieczyszczenia, które mogą być obecne

w rybach. Zanim produkty trafią do aptek przechodzą wielokrotne testy, aby zagwarantować ich najwyższą jakość dla konsumentów.

W Norwegii zdrowie to podstawa. Już od najmłodszych lat Norwegowie starają się przekazać zdrowe nawyki żywieniowe swoim dzieciom. Dlatego też dużą wagę przywiązują do suplementacji kwasów omega-3 (EPA

i DHA), aby dzieci rosły zdrowo, nie chorowały, a cała rodzina cieszyła się jak najdłużej pełnią sił.

Möller's Junior przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3-go roku życia.

Opakowanie: 36 kapsułek – ok. 29 zł.

Dawkowanie: 2 kapsułki dziennie.

Produkt dostępny tylko w aptekach.