Jak wynika z badania opinii „RECEPTA na sukces w farmacji” przeprowadzonego na zlecenie Gedeon Richter, ponad 40% studentów twierdzi, że farmacja jest zawodem niedocenianym społecznie. Dlaczego niektórzy ujmują roli farmaceutów, którzy przecież przez lata zajmowali wysokie miejsca w społecznej hierarchii zawodów?

Farmaceuta - osoba na „pierwszej linii”. Fakt!



Przez wzgląd na rosnące kolejki do lekarzy coraz częściej farmaceuta jest osobą, u której pacjenci szukają fachowej pomocy. Wielu z nich traktuje farmaceutę jako lekarza „pierwszego kontaktu”. Jest on dla pacjenta osobą zaufaną i wiarygodnym źródłem informacji. Bazując na swoim wykształceniu i doświadczeniu, farmaceuta decyduje o wydawaniu medykamentów, pełniąc również rolę doradczą.

Decyzji o zażyciu leków dostępnych bez recepty pacjent najczęściej nie konsultuje z lekarzem, więc jedyną kompetentną osobą, które ma wpływ na jego decyzję, pozostaje farmaceuta. Jego rolą jest również edukacja pacjenta o możliwej interakcji leków z innymi produktami oraz o działaniach niepożądanych.

Odpowiedzialność – słowo klucz w tym zawodzie. Fakt!



Zawód farmaceuty jest zawodem zaufania publicznego. Uwzględniając wagę świadczonych przez niego usług dla osiągnięcia sukcesu w leczeniu pacjenta, musi liczyć się z dużą odpowiedzialnością. Odpowiada on nie tylko za zdrowie, ale także życie pacjenta.

Jeden błąd – sprzedaż niewłaściwego leku, pomyłka w tworzeniu leków recepturowych – może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

Dobrze przygotowany do swojej roli profesjonalista. Fakt!



Dro­ga do za­wodu nie na­leży do najłatwiej­szych. Farmacja to jeden z kierunków studiów, których nie objął jak dotąd system boloński, co oznacza, że kierunek prowadzony jest w systemie studiów jednolitych magisterskich. Studia farmaceutyczne obejmują cały obszar wiedzy o leku, dając absolwentom przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Obejmują one zajęcia m.in. z anatomii, fizjologii, biologii, chemii, psychologii, chemii leków, toksykologii, czy prawa farmaceutycznego. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra farmacji.

Dodatkowo obowiązkowe jest zaliczenie praktyk w trakcie studiów i półrocznego stażu w aptece, już po obronie pracy magisterskiej. Studia przygotowują absolwentów do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać, że praca farmaceuty to profesja, w której konieczne jest ciągłe dokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji. Niezbędne jest bieżące śledzenie leków, które pojawiają się w sprzedaży, znajomość ich składu, zastosowania, dawkowania i wiedza o tym, komu mogą zostać wydane.

Każdy farmaceuta to aptekarz. Mit!



Słowo „farmaceuta” kojarzy nam się zazwyczaj z osobą pracującą w pobliskiej aptece. Aż 94% osób (studentów innych kierunków studiów niż farmacja) wskazało aptekę jako przyszłe miejsce pracy absolwenta farmacji.

– Praca w aptece jest narzucającym się, stereotypowym zajęciem. Absolwent ma przed sobą wiele dróg, ale którą zdecyduje się podążać, zależy już tylko od niego. Przecież możliwe jest satysfakcjonujące funkcjonowanie jako przedsiębiorca, przedstawiciel medyczny, pracownik administracji lub menadżer w branży farmaceutycznej. Najpierw trzeba jednak dostrzec możliwości, które leżą poza linią myślowego horyzontu, ponieważ odpowiednie inspiracje znajdują się w innych strefach niż ta, w której na co dzień tkwimy. Aby dokonać słusznego wyboru, konieczny jest wgląd w siebie, we własne predyspozycje i skłonności – dodaje dr Paweł Fortuna, ekspert programu „RECEPTA na sukces w farmacji”.

Dyplom ukończenia studiów farmaceutycznych daje szeroki wachlarz możliwości. Farmaceuci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, zajmujący się ochroną zdrowia publicznego, którzy miejsce pracy znajdują nie tylko w aptece. Absolwenci tego kierunku mogę współpracować z lekarzami w dziedzinie farmakoterapii, a także realizować się m.in. w pracy badawczej nad opracowywaniem nowych generacji farmaceutyków, na uczelniach, czy w firmach farmaceutycznych.

Farmaceuta to po prostu sprzedawca. Mit!



Przestrzeganie farmaceutów jako sprzedawców leków jest krzywdzące. Pomimo że wykładają oni towar, sprzedają leki i wykonują wszystkie czynności sprzedawcy, trudno tak myśleć o tej profesji. Farmaceuci, jako przedstawiciele zawodów medycznych, odpowiadają za zdrowie, jak i życie pacjentów. Ich rola nie ogranicza się wyłącznie do wydania przepisanego przez lekarza preparatu. To od nich pacjenci oczekują pomocy i porady, jeśli uznają, że nie stać ich na zakup leku, to właśnie w gestii farmaceuty leży zaproponowanie zastępnika w tańszej cenie.

Podobnie w sytuacji, gdy osoba pracująca w aptece zna pacjenta i wie, że przyjmuje on leki na chorobę przewlekłą, np. cukrzycę, ma wówczas prawo, a nawet obowiązek zainterweniować jeśli pacjent chce sięgnąć po lek bez recepty, który może wywołać interakcje z przyjmowanymi medykamentami. Farmaceuci są zobowiązani również do takich czynności, jak m.in. obowiązek dbania o dobro pacjenta, przez sprawdzanie recepty pod względem formalnym i merytorycznym, a także wydanie leków zgodnie z zaleceniem.

Wszyscy farmaceuci to niedoszli lekarze. Mit!



Studenci farmacji często spotykają się z opinią, że ich kierunek studiów wybierany jest przede wszystkim przez osoby, które nie dostały się na medycynę. Trzeba podkreślić, że są to dwa odrębne kierunki, a studia

farmaceutyczne są również zaliczane do jednych z najbardziej wymagających. Warto obalać ten krzywdzący dla farmaceutów mit. Studiowanie na Uniwersytecie Medycznym kierunku pokrewnego do medycyny nie oznacza oczywiście, że komuś „powinęła się noga” i nie dostał się na wydział lekarski. Wielu studentów, którzy od zawsze planowali związać życie zawodowe z pomaganiem chorym osobom, świadomie wybiera studia farmaceutyczne. O decyzji, jaki kierunek studiować, zaważają przede wszystkim zainteresowania, predyspozycje oraz przyszłe plany zawodowe.

