Lider na polskim rynku od 10 lat

Polacy lubią wspomagać się suplementami diety, ale czy wybierają zawsze dobre produkty? Czym kierujesz się przy wyborze? Ceną? Wielkością opakowania? Składem? Opiniami? Popularnością? Suplement suplementowi nierówny. Dlatego jeśli już decydujesz się na uzupełnienie swojej diety, wybieraj wsparcie najwyższej jakości. Natural Pharmaceuticals prężnie działa od 10 lat. Dziś ma ponad milion zadowolonych klientów w naszym kraju. A firma wcale nie osiada na laurach, to właśnie teraz trwa ogólnopolska kampania, by zarazić nas dbałością o zdrowie.

O Natural Pharmaceuticals warto wiedzieć, że:

wszystkie suplementy powstają w Norwegii,

są jednym z nielicznych producentów, którzy kontrolują proces produkcji od A do Z – w przypadku suplementu Omega-3 od połowu łososia do kapsułki,

korzystają z najnowszych osiągnięć nauki,

stawiają na wysokiej jakości składniki,

oferują produkty wygodne w codziennej suplementacji – dwie tabletki OmegaMarine Forte+ pozwalają uzupełnić dzienne zapotrzebowanie na kwasy Omega-3,

jest to Firma Przyjazna Klientowi.

Stosują testy autentyczności!

Położona w północnej części Norwegia otoczona jest czystymi i zimnymi wodami Oceanu Arktycznego. Dzięki takim warunkom, to właśnie tam łowione są najlepsze ryby i owoce morza. A z nich powstają takie suplementy diety, jak OmegaMarine Forte+. Jest on jednym z całej rodziny suplementów na bazie wysokiej jakości ryb! OmegaMarine Forte+ posiada certyfikat ORIVO. Jest to badanie, które ma na celu weryfikację pochodzenia surowców (gatunku ryby oraz miejsca pochodzenia). Weryfikowany jest również skład końcowy. Natural Pharmaceuticals jako pierwsza firma na świecie zdecydowała się poddać swój produkt tym wyśrubowanym testom autentyczności. Co to oznacza dla klienta?

Potwierdzenie wysokiej jakości suplementów.

Sto procent pewności co do składu!

Świadomość pochodzenia surowców.

Gwarancja zakupu produktu, który faktycznie wychodzi na zdrowie.

Dobrze wydane pieniądze.

Olej rybi – jak wybrać suplement?

Nie jest to rzecz prosta, gdy stojąc w aptece masz do wyboru kilkanaście produktów i kilka sekund na decyzję. Najczęściej sugerujemy się wtedy ceną bądź rekomendacją farmaceuty. A na zdrowie wychodzi nam nie zawsze cena czy rekomendacja. Wybierając suplementy Omega-3 przede wszystkim liczy się:

czystość wód, w jakich żyły ryby – zanieczyszczone wody nie sprzyjają dobrym warunkom bytowym, a wielu producentów niekoniecznie się tym chwali w informacjach o produkcie,

świeżość, rodzaj oleju na bazie którego powstaje suplement – OmegaMarine Forte+ powstaje z oleju SALfreshTM, prawdopodobnie najświeższego oleju z łososia na świecie,

skład preparatu – istotna jest proporcja DHA i EPA, to one są kluczowe, jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe Omega-3 i to dzięki nim Twoje serce, mózg, wzrok otrzymują wsparcie,

ile Omega-3 w suplemencie – dzienne spożycie nie powinno przekroczyć 250 mg, to ile ma jedna tabletka, ma wpływ na to, jak dużo dziennie będziesz musiał ich wziąć.

Dlaczego uzupełniać Omega-3?

Czy wiesz kiedy włączyć suplementy Omega-3 do swojej diety? I dlaczego warto? Odpowiadając na to drugie pytanie, kwasy Omega-3 mają duży wpływ na funkcjonowanie najważniejszych organów: mózgu i serca. Pozytywnie wpływają również na wzrok. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zalecił spożycie DHA oraz EPA na poziomie 250 mg dziennie – są to tylko dwie kapsułki OmegaMarine Forte+. Te kapsułki o potrójnym działaniu pozytywnie wpływają na:

serce – wspierają jego prawidłowe funkcjonowanie,

mózg – wpływają między innymi na koncentrację, zdolność uczenia się,

wzrok – każdego dnia wspierają nasze oczy.

Odpowiadając na pierwsze pytanie, „kiedy suplementy?” to w przypadku naszego narodu wszyscy powinniśmy sięgnąć po Omega-3, ze względu na małe spożycie tłustych ryb morskich i w ogóle ryb. Przeciętny Norweg spożywa kilka razy więcej ryb niż Polak. Nie dziwne więc, że oni żyją długo i w zdrowiu, a my uskarżamy się na różne problemy.

Wygodne kapsułki Omega-3

OmegaMarine Forte+ to suplement dla młodzieży, osób dorosłych i starszych. Wysokowartościowy olej rybi zamknięty jest w małej i wygodnej do przełknięcia kapsułce. Bez problemu poradzisz sobie z nią, nawet jeśli masz problem z większymi tabletkami. Warto jeszcze wiedzieć, że suplement wzbogacony jest witaminą D, dobrą dla naszej odporności.

Wysoka jakość teraz przez miesiąc za darmo

W ramach ogólnopolskiej akcji Natural Pharmaceuticals zamierza zwiększyć świadomość Polaków w obszarze suplementów, ich pochodzenia oraz jakości. A także co ważne, akcja ma na celu zachęcenie Polaków do dbania o zdrowie. W jej ramach oferuje opakowanie OmegaMarine Forte+ na cały miesiąc za darmo, a każdy kto chce skorzystać z tej okazji ponosi jedynie koszt przesyłki, 9,95 zł.

Przesyłka pełna zdrowia do skrzynki pocztowej

Firma zajmuje się sprzedażą wysyłkową, stawiając na świadomy wybór. Kupując przez Internet, klient na spokojnie może zapoznać się z produktem, składem, pochodzeniem, dawkowaniem. Dzięki temu podejmuje świadomą decyzję. W końcu nie warto pozostawiać swojego zdrowia przypadkowi.

OmegaMarine Forte+ wysyłana jest prosto do skrzynki pocztowej po wypełnieniu formularza zawartego na stronie akcji. Jedyna opłata, którą uiszczasz to 9,95 zł za przesyłkę, zatem suplement otrzymujesz za darmo.

Jednak promocja ograniczona jest do jednego opakowania na gospodarstwo domowe.

Nic nie tracisz, możesz zyskać

Czy kupisz gdziekolwiek opakowanie kwasów Omega-3 w ilości 60 sztuk za koszt wysyłki? Dodając jeszcze:

dwie kapsułki zaspokajają dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej,

nie pozostawia nieprzyjemnego posmaku w ustach,

małe, łatwe do połknięcia kapsułki,

norweska, najwyższa jakość,

poza Omega-3 uzupełnisz jeszcze witaminę D,

nie musisz odwiedzać apteki, odbierzesz ze skrzynki.

Efekty przynosi systematyczność

Suplementacja Omega-3 wraz z witaminą D przynosi efekty, gdy sięgasz po kapsułki każdego dnia. Dlatego Natural Pharmaceuticals ma wielu stałych klientów, którzy od lat kupują pakiety suplementów. A warto się z nimi związać na dłużej. Nie tylko ich produkty wychodzą na zdrowie, ale doceniają oni klientów gratisami.

Codzienna suplementacja przynosi pozytywne efekty, dlatego warto wypracować sobie codzienny rytuał, sięgając po kapsułki na przykład po śniadaniu.

Suplementy dla zestresowanych i nie tylko

W ofercie Natural Pharmaceuticals są również inne produkty, które powstają w Norwegii. Wśród nich witamina C, czy magnez z witaminą B6 i cynkiem, naturalne suplementy na zdrowy sen oraz minerały rozwiązujące męskie problemy.

Natural Pharmaceuticals uczy świadomego sięgania po suplementy, rozdaje najwyższej jakości Omega-3, które zawiera także witaminę D3, jednym słowem robią dobrą robotę! Nie zapomnij odebrać swojego darmowego pakietu!

Artykuł powstał z udziałem marki Natural Pharmaceuticals