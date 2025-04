Nicorette Freshmint Gum stosowana jest w leczeniu uzależnienia od tytoniu i zawiera nikotynę, wolną od szkodliwych substancji zawartych w dymie papierosowym. Badania wskazują, że stosowanie gumy nikotynowej Nicorette Freshmint dwukrotnie zwiększa szansę palacza na całkowite zaprzestanie palenia. Miętowy smak dodatkowo odświeża oddech.

Dzięki nikotynowym gumom do żucia Nicorette Freshmint w okresie odzwyczajania się od palenia palacz może samodzielnie dozować nikotynę w dowolnym, wybranym przez siebie, momencie. Dostarczana do organizmu palacza niewielka dawka nikotyny, wchłania się przez śluzówkę jamy ustnej łagodząc dolegliwości związane z odstawieniem papierosów, takie jak: silna potrzeba zapalenia, drażliwość, niepokój, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu.

Skuteczność działania gumy Nicorette Freshmint związana jest ściśle z techniką żucia gumy nikotynowej, czyli drogi dostarczania nikotyny do organizmu.

"Żuj i parkuj" – prosta technika żucia gumy Nicorette Freshmint

1. Przeżuj gumę ok. 10 razy do momentu pojawienia się smaku. Żuj gumę powoli.

2. Następnie przerwij żucie i wsuń gumę między dziąsło a policzek na ok. 2 minuty – nazywa się to "parkowaniem" gumy.

3. Gdy smak gumy zaniknie ponownie rozpocznij żucie – znów przeżuj ją 10 razy.

4. Czynności te – żucie i parkowanie – powtarzaj przez ok. 30 minut. Jest to czas potrzebny do całkowitego uwolnienia się nikotyny zawartej w gumie.

Dlaczego stosować Nicorette Freshmint?

- Nicorette Freshmint to 2 razy więcej szans na skuteczne rzucenie palenia (w porównaniu z placebo);

- Orzeźwiający smak świeżej mięty jest smakiem najchętniej wybieranym przez palących;

- Nowa technologia wytwarzania sprawia, że guma Nicorette Freshmint jest miękka 3 jak zwykła guma spożywcza;

- Palacz sam decyduje w jaki sposób rzucić palenie dzięki alternatywnemu programowi rzucania palenia – "Ogranicz i rzuć palenie z Nicorette".

Gumy Nicorette Freshmint zawierają nikotynę w dawce 2 mg i 4 mg. Dostępne są w aptekach – cena jednego listka (15 sztuk) wynosi ok. 14 zł.

Nikotyna

W naturze nikotyna wytwarzana jest przez tytoń. Jej śladowe ilości znajdują się też w pomidorach, bakłażanach i papryce. Od początku XX wieku jest wytwarzana laboratoryjnie i stosowana w produktach Nikotynowej Terapii Zastępczej (NTZ): tabletkach, plastrach i nikotynowej gumie do żucia.

W niewielkich dawkach, podobnych do tych zawartych w produktach NTK czy papierosach, nikotyna wykazuje działanie stymulujące, powodując wzmożone wydzielanie adrenaliny i związane z tym reakcje, takie jak m.in.: zanik bólu i głodu, przyspieszone bicie serca, rozszerzone źrenice. Nikotyna działa również na ilość dopaminy w mózgu, substancji odpowiedzialnej za odczuwanie przyjemności.

Podczas palenia papierosa – w ciągu ok. 7 sekund – nikotyna dostaje się do organizmu, przedostaje się przez jamę ustną do płuc, krwi, serca, aorty, tętnic i mózgu. W organizmie utrzymuje się przez ok. 72 godziny.

Nikotyna zawarta w gumie do żucia przedostaje się do organizmu palacza wolniej – w ciągu ok. 30 sekund. Dawka nikotyny, wchłaniana przez śluzówkę jamy ustnej, dostarczana jest do mózgu w sposób kontrolowany i znacznie łatwiej jest ją ograniczyć. Ponadto, nikotyna w gumach do żucia pozbawiona jest szkodliwych substancji, zawartych w dymie papierosowym.