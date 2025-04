Antybiotyki są stosowane bez potrzeby



Antybiotyki to leki przeznaczone do zwalczania chorób bakteryjnych i ze względu na swój mechanizm działania, tylko w przypadku zakażeń bakteryjnych mają prawo być skuteczne.

Bezpodstawne przypisywanie antybiotyków wynika czasami z niewiedzy. Często jest również wynikiem nacisków pacjentów na lekarza. Pacjenci domagają się przepisania antybiotyku, który w ich błędnym mniemaniu ma moc szybkiego uzdrawiania, nawet zwykłego przeziębienia.

Przestrzeganie zaleceń



Pacjenci często nie przestrzegają przepisanej przez lekarza antybiotykoterapii, na przykład nie stosują leku przez wyznaczoną ilość dni, ale tylko do ustąpienia objawów choroby. W tym wypadku może się okazać, że choroba została zaleczona, a nie wyleczona. Dodatkowo szczepy bakterii, którymi pacjent jest zainfekowany mogą wykształcić lekooporność.

Leczenie na własną rękę



Częstym problemem jest również wykorzystywanie przez pacjentów leków, które pozostały im z poprzedniej terapii.

Zły dobór antybiotyku



Kolejnym przykładem błędów popełnianych przez lekarzy jest przepisywaniu antybiotyków nieadekwatnych do choroby. Wydanie antybiotyku powinno być poprzedzone wykonaniem w laboratorium antybiogramu, który wskaże najbardziej skuteczny preparat w walce z daną bakterią.

Antybiotyki w paszy zwierząt



Niepokojący jest również fakt stosowania antybiotyków w rolnictwie. Mianowicie, do pasz dla zwierząt dodawane są antybiotyki w celu ochronienia stad przed masowymi chorobami bakteryjnymi. Fakt ten sprawia, iż antybiotyki rozprzestrzeniają się w glebie, wodzie i całym środowisku. W ten sposób antybiotyki trafiają do naszej żywności i jesteśmy cały czas narażeni na ich działanie.

Prawidłowo utylizuj leki!



Najczęściej wyrzucamy leki do śmieci. Jest to przyczyną zanieczyszczenia środowiska. Przeterminowane lub niepotrzebne leki należy wyrzucać do specjalnych pojemników w aptece.

Mutujące bakterie



Przy nieprawidłowym przypisywaniu i stosowaniu antybiotykoterapii rośnie ryzyko mutacji i rozwoju lekooporności bakterii chorobotwórczych. Niestety może to skutkować wyodrębnieniem szczepów, których nie będziemy w stanie zniszczyć żadnym lekiem.