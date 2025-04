2 z 4

Neo-angin Spray

Roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Jeden ml roztworu zawiera: 14,58 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus), 2,92 mg amylometakrezolu (Amylmetacresolum), 0,87 mg lewomentolu (Levomentholum). Wskazania do stosowania: zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk. Neo-angin Spray jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą; nie stosować u dzieci poniżej 6 lat; nie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową lub innymi schorzeniami dróg oddechowych, w przebiegu których dochodzi do stanów spastycznych, gdyż podanie produktu może spowodować skurcz oskrzeli.