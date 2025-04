Wielu osobom ból zatok uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Ważne jest, by walczyć z dolegliwościami i zadbać o usunięcie wszystkich objawów stanu chorobowego. Nie zawsze jednak należy sięgać po antybiotyk. Specjaliści podkreślają, by nie nadużywać antybiotykoterapii, dlatego w pierwszych dniach leczenia ostrego zapalenia zatok przynosowych należy stosować leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i działające obkurczająco na błonę śluzową nosa i zatok przynosowych.

Reklama

W złagodzeniu symptomów zapalenia zatok przynosowych pomocny może być nowy lek – Nurofen Zatoki – stworzony specjalnie z myślą o uśmierzaniu dolegliwości występujących w rejonie zatok przynosowych.

Nurofen Zatoki jest nowym lekiem łączącym dwie substancje czynne: ibuprofen i chlorowodorek pseudoefedryny. Ibuprofen działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Z kolei drugi składnik leku ma właściwości obkurczające – zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa, a co za tym idzie udrażnia nos.

Nurofen Zatoki przeznaczony jest do stosowania doraźnego w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia. Lek ułatwia powrót do normalnego trybu życia likwidując najczęstsze i najbardziej uciążliwe objawy zapalenia zatok.

Nurofen Zatoki dostępny jest w postaci tabletek. Każde opakowanie zawiera 12 sztuk leku.

Rekomendowana cena jednego opakowania: 7,90 PLN.

Nurofen Zatoki, Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum, 200 mg + 30 mg, tabletki powlekane.

Wskazania do stosowania: Stosować doraźnie w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia.

Przeciwwskazania u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen, pseudoefedrynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); z ciężką chorobą układu krążenia, taką jak choroba niedokrwienna serca, częstoskurcz i ciężkie nadciśnienie tętnicze; z jaskrą z wąskim kątem przesączania; u których wystąpiło zatrzymanie moczu; z nadczynnością tarczycy; ze skazą krwotoczną; z krwotocznym udarem mózgu w wywiadzie lub występowaniem czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo; w ciąży i podczas laktacji.

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Reklama

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.