Brak aktywności fizycznej, niezdrowa dieta oraz nadwaga przyczyniają się do tego, iż coraz więcej Polaków wykazuje skłonność do podwyższonego cholesterolu. W świetle ostatnich statystyk 18 mln Polaków ma podwyższony cholesterol, z czego prawie 11 mln nie jest tego świadoma. Szacuje się, że jeśli nie dojdzie do zmiany nawyków żywieniowych i trybu życia, liczba tych osób może znacznie wzrosnąć. Dlatego też, warto wzbogacić dietę w substancje, które korzystnie wpłyną na poziom cholesterolu we krwi

Cholesterol jest konieczny organizmowi do prawidłowej pracy jako naturalny i niezbędny składnik wszystkich komórek. To nasz sprzymierzeniec, ale tylko do momentu, kiedy pojawi się on we krwi w zbyt dużych ilościach.

Nie ma jednej, przyjętej dla wszystkich ludzi normy poziomu cholesterolu. Jego stężenie zależy od wielu czynników m.in. wieku, płci, aktywności fizycznej, towarzyszących chorób itp. Uznaje się, że prawidłowe stężenie cholesterolu całkowitego nie powinno przekraczać 200 mg/dl. W trakcie badań nad cholesterolem ustalono, że stężenie frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) we krwi ma związek z większym ryzykiem wystąpienia zawału serca, natomiast dużej gęstości (HDL) ryzyko to obniża. Dlatego przyjęło się nazywanie lipoproteiny niskiej gęstości (LDL) „złym” cholesterolem, a lipoproteiny dużej gęstości (HDL) „dobrym” cholesterolem.

Cholesterol wytworzony przez nasz organizm (głównie przez wątrobę) dostarcza nam 80% dziennego zapotrzebowania na ten związek. Resztę zapotrzebowania pokrywa cholesterol egzogenny, który pochodzi z poza naszego ciała. Dostarczanie cholesterolu w diecie powinno być ograniczone, aby zachować jego prawidłowy poziom we krwi. Dania powinny być przygotowane przede wszystkim z warzyw, owoców, chudego mięsa, drobiu i ryb. Należy ograniczyć spożywanie tłuszczów, zwłaszcza tych pochodzenia zwierzęcego. Nasz jadłospis powinien uwzględniać również pełnoziarniste pieczywo, płatki owsiane, niełuskany ryż i kasze, które są źródłem błonnika.

W utrzymaniu prawidłowego stężenia cholesterolu mogą pomóc preparaty z naturalnymi wyciągami roślinnymi. Nie tylko wspomagają utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu całkowitego, ale korzystnie wpływają również na proporcje frakcji cholesterolu LDL do HDL oraz poziom trójglicerydów.

Nutricardin cholesterol jest połączeniem naturalnych składników i ekstraktów roślinnych, które uzupełniają codzienną dietę w substancje odżywcze wspomagające utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu całkowitego we krwi.

Nutricardin cholesterol korzystnie wpływa na:

- utrzymanie odpowiedniego poziomu „dobrego” cholesterolu HDL oraz „złego” cholesterolu LDL

- utrzymanie odpowiedniego poziomu trójglicerydów we krwi

- utrzymanie szczelności ścian naczyń krwionośnych



Nutricardin cholesterol zawiera aż sześć aktywnych składników, z których każdy korzystnie wpływa na poziom cholesterolu:

- ekstrakt z owoców amli dzięki obecności tanin wspomaga utrzymanie odpowiedniego poziomu cholesterolu ogółem i trójglicerydów we krwi. Ponadto wywiera korzystny wpływ na poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

- antocyjany zawarte w ekstrakcie z aronii oraz taniny zawarte w ekstrakcie z amli, kwas foliowy, resweratrol i witamina E, dzięki właściwościom antyoksydacyjnym wykazują działanie ograniczające niekorzystne utlenianie „złego” cholesterolu LDL.

Sugerowana cena detaliczna suplementu diety Nutricardin Cholesterol: 25 zł/ 30 kaps.

Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.