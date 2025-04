Jeśli należysz do osób, którym nieobcy jest groźnie brzmiący termin „hiperhydroza”, powinieneś wypróbować Odoban®, specjalistyczny antyperspirant w sprayu stworzony dla tych, którzy w walce z nadmierną potliwością próbowali już wszystkiego...

Reklama

Pocąc się, wydalamy nadmiar ciepła, a parująca woda, będąca głównym składnikiem potu, obniża temperaturę ciała. Pot tworzy – razem z warstwą wytwarzaną przez gruczoły łojowe –wodno-lipidową powłokę, która chroni skórę przed wpływem czynników środowiskowych.

Problem nadmiernej potliwości dotyczy prawie 3% populacji. W walce z nią na wysokości zadania staną tylko zaawansowane regulatory wydzielania potu zawierające chlorek glinu. Dwudziestoprocentowy chlorek glinu (Alluminium Chloride), reagując z proteinami skóry, blokuje częściowo kanały gruczołów potowych. Zawiera go na przykład Odaban® angielskiej firmy Bracey’s Pharmaceutical, którego dystrybutorem i przedstawicielem w Polsce jest MDM Healthcare Polska.

Odaban® pozwala wyeliminować problem pocenia się i związanego z nim nieprzyjemnego zapachu okolic pach, stóp, dłoni, a nawet twarzy i innych delikatnych części ciała. To idealne wręcz rozwiązanie dla wszystkich borykających się z otarciami i odciskami – doceniają go sportowcy, osoby pracujące fizycznie, miłośnicy pieszych wędrówek, chorzy, którzy są zmuszeni do długotrwałego leżenia albo noszenia protez. Zapobiega odleżynom, odparzeniom, infekcjom bakteryjnym i grzybiczym.

Odaban® jest bezpieczny – zastosowany w nim środek ściągający uniemożliwia wchłanianie chlorku glinu przez organizm i przenikanie do układu krwionośnego. Nie szczypie (o ile stosujemy go zgodnie z zaleceniami producenta, czyli na dokładnie osuszoną skórę), nie wywołuje alergii, nie podrażnia skóry ani jej nie wysusza. Mogą go stosować alergicy, kobiety w ciąży i matki karmiące. Odaban® nie brudzi ubrań, jest bezzapachowy, bezwonny, nie klei się.

Odaban® może zjednoczyć w zmaganiach z problemem nadmiernego pocenia się całą rodzinę albo parę młodych ludzi – jako że wyeliminowano kulkę jako metodę aplikacji, antyperspirantu mogą używać dwie, trzy osoby równocześnie.

Jak stosować Odaban®? Wieczorem przed snem wystarczy spryskać całkowicie suchą skórę cienką warstwą preparatu. Osoby z wrażliwą skórą powinny aplikować sobie preparat przy pomocy wacika spryskanego preparatem. Rano spłukujemy preparat zwykłą wodą. Początkujący w walce z nadmiernym poceniem się powinni zaczynać od stosowania go codziennie, przez kilka dni. Później powinny wystarczyć aplikacje 1-2 razy w tygodniu.

Reklama

Odaban® możemy kupić w dobrych aptekach albo zamówić na stronie www.odaban.pl – opakowanie o pojemności 30 ml kosztuje ok. 49 zł.

Jeżeli stosujemy Odaban® tylko w okolicy pach, spryskując wacik i pocierając nim delikatnie skórę, możemy się spodziewać, że opakowanie wystarczy nam nawet na pół roku!