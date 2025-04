Odpis recepty to druk, dzięki któremu część leków przepisanych na recepcie możesz wykupić w późniejszym terminie. Wystawia go farmaceuta. Sprawdź, co musi zawierać odpis recepty i na jakie leki można go wystawić.

Czym jest odpis recepty?

Jeśli nie chcesz wykupować wszystkich leków z recepty, możesz poprosić farmaceutę o sporządzenie jej odpisu. Taki druk upoważnia cię do wykupienia części leków w późniejszym terminie. Odpis recepty jest realizowany z pełną odpłatnością.

Jakie jest termin ważności odpisu recepty?

Termin ważności odpisu recepty odpowiada terminowi ważności recepty, do której został sporządzony. Oznacza to, że leki z odpisu recepty należy wykupić przed upływem terminu ważności samej recepty.

Ile ważna jest recepta?

Na jakie leki można wystawić odpis recepty?

Farmaceuta może wystawić odpis recepty na leki posiadające kategorię dostępności "Rp" (leki na receptę, dostępne tylko po przepisaniu przez lekarza) i "Rpz" (leki wykorzystywane w leczeniu dolegliwości i stanów klinicznych, które muszą być zdiagnozowane w szpitalu lub specjalnych ośrodkach). Odpisu nie można wystawić na substancje bardzo silnie działające, które zawierają w składzie substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P, oraz leków zawierających środku odurzające z grupy II-N).

Co powinien zawierać odpis recepty?

Na odpisie recepty muszą znaleźć się następujące informacje:

adres apteki (przynajmniej w formie nadruku lub pieczątki),

imię i nazwisko pacjenta,

adres pacjenta,

wiek (o ile pacjent nie skończył 8 lat a wieku nie da się ustalić na podstawie numeru PESEL

nazwa, postać i dawka leku, który ma zostać wydany,

ilość leku (różnica między ilością przepisaną na recepcie i wydaną w aptece),

sposób użycia (jeżeli był podany na oryginale recepty).

imię i nazwisko osoby uprawnionej,

termin realizacji odpisu (wyznaczany przez aptekę),

datę wystawienia i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis,

imię, nazwisko (może być w formie nadruku lub pieczątki) oraz podpis farmaceuty wydającego odpis recepty.

Pamiętaj, że odpis recepty realizowany jest ze 100% odpłatnością tylko i wyłączenie w aptece, w której został wystawiony.

Kiedy zrealizować receptę, by nie stracić prawa do refundacji?