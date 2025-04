Odporność na cywilizację

Cywilizacja przyniosła nam wiele udogodnień, jednak opanowanie środowiska naturalnego ma również negatywne skutki. Rozwój przemysłu, degradacja środowiska oraz specyficzny tryb życia powodują choroby cywilizacyjne. Należą do nich między innymi choroby układu pokarmowego. Czy można uodpornić się na negatywne skutki cywilizacji?

Zabiegani, zestresowani rzadko kiedy mamy czas na odpoczynek oraz regularne pełnowartościowe posiłki. W związku z tym nasz organizm nie zawsze otrzymuje produkty potrzebne do właściwego funkcjonowania. Wysoko przetworzone pożywienie wiele straciło ze swoich naturalnych właściwości. Zaburzenia przewodu pokarmowego powodują, że nie jesteśmy w stanie przyjąć odpowiedniej dawki substancji odżywczych gwarantujących nam wyższy poziom odporności. W związku z tym coraz częściej tracimy naszą naturalną barierę ochronną, którą są „dobre bakterie” probiotyki.

„Bakterie probiotyczne to „strażnicy” bytujący w przewodzie pokarmowym. Przyczepiają się do błony śluzowej jelita, zabierając w ten sposób miejsce szkodliwym bakteriom i uniemożliwiają im przedostanie się do krwioobiegu. Bakterie probiotyczne biorą udział w wytwarzaniu wielu witamin.

(witaminy K i witamin z grupy B), wspomagają wchłanianie elektrolitów – soli sodu, potasu i magnezu oraz poprawiają przyswajalność innych substancji odżywczych. Ograniczają wchłanianie złego cholesterolu. Krótko mówiąc, regulują nasze procesy trawienne zapobiegając przykrym dolegliwościom, jak wzdęcia i zaparcia. Ważne jest systematyczne uzupełnianie codziennej diety preparatami probiotycznymi np. preparatem Forbactil, co pozwoli zadbać o właściwe funkcjonowanie naszego organizmu i uodporni nas na cywilizację”. Powiedziała Anna Lewitt: Dietetyk - Trener Żywienia.

Jak to działa?

Probiotyki (bakterie probiotyczne) to żywe mikroorganizmy, które wywierają korzystny wpływ na organizm człowieka. Naturalna mikroflora bakteryjna człowieka występuje szczególnie w jego układzie pokarmowym Uczestniczy w procesach trawienia oraz jest odpowiedzialna za przyswajanie substancji odżywczych, funkcjonowanie systemu odpornościowego, przez co wywołuje korzystny efekt zdrowotny. Probiotyki wspomagają perystaltykę jelit, zwalczają zaburzenia jelitowe w tym uciążliwe zaparcia i pośrednio wspomagają proces odchudzania.