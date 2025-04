Skóra dzieci jest bardziej przepuszczalna

Wchłanianie leku podawanego w maści u najmłodszych pacjentów jest znacznie większe niż u dorosłych. Objawia się to częstszym i szybszym wystąpieniem działań niepożądanych.

Zwiększone przezskórne wchłanianie leków obserwowane jest u wcześniaków, donoszonych noworodków i dzieci młodszych. Jest ono spowodowane tym, że dzieci mają cieńszą warstwę rogową naskórka i jest ona bardziej ukrwiona. Naskórek dzieci charakteryzuje się też większą zawartością wody.

Nie mniej ważne jest to, że stosunek całkowitej powierzchni skóry do masy ciała jest większy u noworodków i małych dzieci niż w starszych grupach wiekowych.

Odrębność w dystrybucji leków u dzieci

Dystrybucja jest to proces przemieszczania się leku z krwi do tkanek, pozwala na dotarcie leku do miejsca działania. Rozmieszczenie leku w poszczególnych tkankach jest różne i zależy od właściwości leku, przepuszczalności błon komórkowych tkanek, zdolności wiązania się leku z białkami osocza i innych

Odmienna dystrybucja leków jest wynikiem innej gospodarki H2O u dzieci – większe uwodnienie organizmu dziecięcego.

Układy enzymatyczne, które odpowiadają za wchłanianie i wydalanie leków z organizmu, są u małych dzieci niedojrzałe. Z tego powodu proces rozkładania leku do nieaktywnej biologicznie substancji jest zaburzony.

Substancja nieaktywna w zdrowym organizmie wydalana jest przez nerki. W wieku rozwojowym występuje zmniejszone wydalanie leków przez nerki, przez co substancja lecznicza dłużej pozostaje w organizmie.

Dzieci mają również słabo wykształconą barierę ochronną (bariera krew-mózg). Jest ona bardziej przepuszczalna niż w u dorosłych. Wiąże się to z większą kumulacją leków w ośrodkowym układzie nerwowym.

Przedawkować lek i spowodować wystąpienie objawów toksycznych znacznie łatwiej jest u dzieci niż u osób dorosłych.

Leki u młodszych dzieci wchłaniają się wolniej

Zmiany rozwojowe zachodzące w obrębie narządów, zwłaszcza w skórze, przewodzie pokarmowym i drogach oddechowych mogą wpływać zarówno na wchłanianie, jak i na biodostępność leków.

Istotnym czynnikiem wpływającym na szybkość wchłaniania oraz dostępność biologiczną leku jest wartości pH w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego. Zmienia się on z wiekiem.

Wraz z wiekiem zmienia się także szybkość opróżniania żołądka oraz aktywność enzymów jelitowych, które uczestniczą w procesie metabolizmu leków. Ważnym czynnikiem wpływającym na metabolizm leków jest także skład flory jelitowej, który znacznie się różni u dzieci i dorosłych.

Powyższe czynniki wpływają na to, że u niemowląt i małych dzieci wchłanianie leku trwa znacznie dłużej niż u dzieci starszych, młodzieży i dorosłych.

Wchłanianie paracetamolu u noworodków i młodszych niemowląt jest znacznie mniejsze w porównaniu do dzieci starszych. Maksymalne stężenia paracetamolu osiągane u dzieci młodszych występują z opóźnieniem, jednak poziom leku we krwi młodszych dzieci jest wyższy, ze względu na zmniejszone wydalenie leku przez nerki.

Jeśli zapomniałeś o podaniu leku i przypomniałeś o tym w ciągu 1-2 godzin, to możesz podać lek. Następną dawkę podaj o właściwej porze dnia.

Jeżeli przypomniałeś sobie o pominięciu dawki później – następną porcję podaj o odpowiedniej porze. Nie podawaj opuszczonej dawki wraz z kolejną porcją leków starając się nadrobić zaległości, bo zwiększy to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Pamiętaj, że u dzieci lek nie tylko wchłania się wolniej, ale również wolniej się wydala, a więc stężenie leku we krwi jest wyższe!

