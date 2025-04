Pomoc z natury

Znany od wieków, dobroczynny wpływ na zdrowie i podnoszenie odporności mają nienasycone kwasy tłuszczone, tj. kwasy omega-6. Aktywują one i koordynują działanie układu immunologicznego, zwiększają skuteczność mechanizmów odpornościowych. Dzięki temu budują naturalne warunki do obrony organizmu przed infekcjami. Zauważono również, że regularne spożywanie tych kwasów zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia chorób cywilizacyjnych, tj. nadciśnienie tętnicze. Ludzki organizm nie wytwarza ich jednak sam, dlatego należy je dostarczać w postaci spożywanych produktów (np. dieta śródziemnomorska) lub suplementów diety (np. Oeparol).

Reklama

Bogaty wiesiołek

Cennym źródłem kwasów omega-6, należących do nienasyconych kwasów tłuszczowych, są oleje roślinne, np. z wiesiołka. Można je również pozyskać m.in. ze słonecznika, rzepaku, kukurydzy czy orzechów arachidowych.

Olej z wiesiołka, mimo że nie tak popularny jak innego rodzaju oleje, zawiera aż 81% kwasów omega-6 (73% kwasu cis-linolowego i 9% kwasy y-linolenowego). Dzięki temu roślina ta jest jednym z najbogatszych źródeł cennej substancji. Regularna suplementacja diety olejem z wiesiołka zapewnia odpowiedni poziom kwasów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto, więc już teraz o tym pamiętać i zacząć go przyjmować.

Oeparol – zdrowie w kapsułce

Olej z nasion wiesiołka do kapsułek Oeparol – suplementu diety, otrzymywany jest dzięki metodzie tłoczenia na zimno, co zapewnia pozyskanie naturalnych składników oraz zachowanie ich korzystnych dla zdrowia właściwości. Przyjmując suplement diety Oeparol regularnie zwiększamy naszą odporność oraz ograniczamy prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji. Każdego dnia mamy siłę i energię do wypełniania codziennych obowiązków.

Suplement diety dostępny w opakowaniu zawierającym 60 kapsułek.

Rekomendowana cena opakowania: 25,62 zł

Oeparol – suplement diety. Moc wiesiołka w kapsułkach. Olej z wiesiołka to jedno z najcenniejszych źródeł kwasów omega–6.

Skład: 60 kapsułek po 510 mg. 1 kapsułka zawiera 510 mg tłoczonego na zimno oleju z nasion wiesiołka zawierającego ok. 73 % kwasu linolowego (LA), ok. 9 % kwasu gamma linolenowego (GLA).

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież: 1-2 kapsułki 3 razy dziennie podczas posiłku.

Dzieci powyżej 6 roku życia: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku.

Reklama

Ostrzeżenia: Decyzję o podawaniu dzieciom do 6 roku życia oraz kobietom w okresie ciąży i laktacji podejmować w porozumieniu z lekarzem; stosowanie preparatu ze środkami wydłużającymi krzepnięcie krwi skonsultować z lekarzem; produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety; nie przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.