Olej amarantusowy poleca się do codziennej pielęgnacji skóry całego ciała, szczególnie twarzy, szyi i dekoltu. Można go aplikować bezpośrednio na skórę albo dodawać do kąpieli i używać do masażu.

Jego zalety docenimy też, stosując go wspomagająco do leczenia przesuszonej (a kto nie boryka się z tym problemem!) skóry rąk i stóp. Skutecznie nawilża, wyraźnie wygładza i uelastycznia skórę, sprawia, że ustępują objawy nadmiernego łuszczenia się i rogowacenia. Przy jego pomocy można znacząco zmniejszyć nawet bardzo głębokie bruzdy na piętach i dłoniach oraz wydatnie ułatwić sobie manicure i pedicure – skórki wokół paznokci są delikatne i podatne na odsuwanie.

Chroni skórę przed działaniem czynników zewnętrznych – promieniowaniem UV – działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Jest kosmetykiem w stu procentach naturalnym – nie zawiera żadnych substancji zapachowych ani sztucznych barwników, jest bezpieczny dla alergików.

Opakowanie o pojemności 30 ml kosztuje ok. 42 zł, 40 ml – ok. 50 zł, a 200 ml – ok. 150 zł