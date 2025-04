Objawy opryszczki i innych chorób z nią związanych można więc dzisiaj zwalczać, używając leków zawierających wyłącznie naturalne substancje czynne. Wirusy nie są w stanie uodpornić się na ich działanie. Olejki niszczą błonę komórkową wirusa opryszczki, blokują jej system oddychania, co prowadzi do śmierci komórki wirusa. ARGOL Virin działa przeciwgrzybicznie, zapobiegając i lecząc zakażenia okołoopryszczkowe. Działa też przeciwbólowo i przeciwświądowo oraz przeciwzapalnie i gojąco. Opakowanie o pojemności 5 g. kosztuje ok. 13 zł. Preparat można kupić aptekach.

