Teraz można się ich pozbyć, sięgając po jeden lek – nowość – Otrivin Duo. Dzięki połączeniu dwóch substancji czynnych Otrivin Duo działa podwójnie, eliminując jednocześnie dwa najczęstsze objawy nieżytu nosa.



Otrivin Duo to pierwszy aerozol do nosa z opatentowaną, dwuaktywną formułą. Zawiera dwie aktywne substancje: chlorowodorek ksylometazoliny, który obkurcza naczynia krwionośne, odblokowując w ten sposób zatkany nos, oraz bromek ipratropiowy, który hamuje receptory cholinergiczne w nabłonku jamy nosowej, redukując wyciek wydzieliny z nosa.

Skuteczność działania Otrivinu Duo potwierdzają badania kliniczne, przeprowadzone wśród chorych z zapaleniem błony śluzowej nosa. Wykazały one, że bromek ipratropium znacznie redukuje intensywność oraz masę wydzieliny. Zaobserwowano, że już pierwszego dnia stosowania u pacjentów Otrivinu Duo, masa wydzieliny zmniejszyła się z 4,83g do 0,88g oraz z 6,5 jednostek do 2,9 jednostek intensywności wycieku z nosa*. Ponadto aż 79% pacjentów ocenia skuteczność Otrivinu Duo jako dobrą, bardzo dobrą lub doskonałą**.

Otrivin Duo działa szybko – już w ciągu 15 minut od zastosowania, i przynosi ulgę na długi czas – nawet do 8 godzin. Jest bezpieczny, ponieważ działa miejscowo. Dodatkowo jest bardzo dobrze tolerowany przez organizm pacjenta. Dzięki połączeniu chlorowodorku ksylometazoliny oraz bromku ipratropiowego, Otrivin Duo pozwala w szybki i skuteczny sposób pozbyć się najbardziej dokuczliwych objawów kataru, jak zapchany nos i cieknący katar.



Otrivin Duo można nabyć w każdej aptece bez recepty, w opakowaniu: 10ml.

Otrivin Duo – aerozol

Skład: chlorowodorek ksylometazoliny (0,5 mg/ml), bromek ipratropiowy (0,6 mg/ml).

Dawkowanie: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę. Odstęp pomiędzy dawkami – przynajmniej 6 godzin. Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 7 dni. Nie zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Działanie składników:

ksylometazolina – odblokowuje nos.

ipratropium – redukuje wyciek wydzieliny z nosa.

Opakowanie: 10ml

Cena: ok. 18,57 zł

Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy