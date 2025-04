To pastylki do ssania z witaminą C (300 mg/100 g wyrobu) i naturalnym mentolem.

- Dzięki zawartości witaminy C zwiększają naturalną odporność organizmu;

- Dzięki zawartości mentolu łagodzą pierwsze objawy infekcji gardła,

- Odświeżają oddech,

- Pozostawiają przyjemne uczucie chłodu.

Dostępne w 3 smakach: eukaliptusowym, cytrynowo-miodowym i pomarańczowym, w wersji bez cukru – wyłącznie w aptekach

Cena: 8 pastylek – ok. 2,5 zł

Producent: DAMEL Hiszpania