Pichtosept to pastylki do ssania z zawartością naturalnego olejku pichtowego, otrzymywanego z młodych pędów syberyjskiej jodły białokorej. Szybko przynoszą ulgę w przypadku bólu gardła i podrażnienia górnych dróg oddechowych. Działają przeciwzapalnie i wykrztuśnie. Dodatkowo wzmacniają układ odpornościowy i pobudzają go do działania oraz ogólnie wzmacniają organizm.

Pichtosept – suplement diety firmy Alter Medica w formie pastylek do ssania kosztuje ok. 9,50 zł. Opakowanie zawiera 24 pastylki – zaleca się ssanie do 5-10 pastylek dziennie.