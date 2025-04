Zaawansowane wygajanie ran jest możliwe dzięki unikalnym właściwościom plastrów Salvequick blokujących dostęp wody i widocznie przyspieszających gojenie. Koncepcja bazuje na gojeniu się ran w środowisku lekko wilgotnym, co znacząco przyspiesza proces regeneracji skóry oraz minimalizuje ryzyko występowania blizn i infekcji.



Plaster doskonale chroni ranę przed nadmierną wilgocią oraz ułatwia i przyspiesza proces gojenia się. W odróżnieniu od klasycznych plastrów, opatrunek otacza ranę ze wszystkich stron (360 stopni), dzięki czemu wyjątkowo dobrze chroni ranę przed bakteriami, brudem czy nadmiarem wody z otaczającego środowiska.

Badania kliniczne dowiodły, że dzięki zastosowaniu nowoczesnego materiału poliuretanowego, utrzymuje on optymalny poziom wilgotności rany, zapewnia swobody dopływ powietrza oraz wyjątkowo dobrze chroni przed dostępem bakterii oraz zanieczyszczeń. Dzięki temu rana dużo szybciej się goi oraz znacząco zmniejsza się ryzyko powstania nieestetycznej blizny. Dodatkowo plaster jest transparentny, wyjątkowo cienki (ma grubości tylko 25Ūm) oraz przewiewny, a opatrunek wykonany jest z wysokochłonnego materiału w kolorze skóry co sprawia, że praktycznie jest niewidoczny. Materiał naśladuje ludzką skórę i spełnia jej funkcje podczas procesu gojenia się uszkodzenia, dlatego sam proces jest krótszy i efektywniejszy.

Plaster Salvequick Aqua Block Quick Healing doskonale przylega do skóry i jest bardzo elastyczny, co pozwala na pozostanie plastra w miejscu aplikacji nawet podczas pływania w basenie czy mycia naczyń. Produkt sprawdza się na tzw. trudnych częściach ciała, takich jak kolana i łokcie, gdzie z powodu mechanicznego ruchu klasyczne plastry często nie wystarczają. Dodatkowo jest wysoce przewiewny co sprawia, że poziom wilgotności jest kontrolowany i unika się efektu białej skóry. W tym przypadku plaster nie musi być perforowany, dzięki czemu dodatkowo zmniejsza się ryzyko przedostania się brudu i bakterii do rany. Jest produktem hipoalergicznym, odpowiednim dla delikatnej skóry.

Podczas korzystania z plastra Salvequick Aqua Block Quick Healing oraz innych tego typu plastrów, należy pamiętać, aby dobrze oczyścić skórę i nie umieszczać go na zainfekowanej ranie. Dodatkowo, tak jak w przypadku klasycznych plastrów należy codziennie zmieniać opatrunek.

Opakowanie: 12 szt.

Cena sugerowana: 12,75 PLN