Choć Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i Polska Agencja Atomistyki poinformowały, że wybuch elektrowni atomowej na Ukrainie nie spowodował uwolnienia do atmosfery materiałów radioaktywnych, płyn Lugola w zastraszającym tempie zaczął znikać z polskich aptek. Czym jest i jak działa płyn Lugola? Poznaj 6 najważniejszych faktów o nim!

1. Składa się z wody i jodu

Płyn Lugola to wodny roztwór jodku potasu i samego jodu. Ponieważ sam jod jest trudno rozpuszczalny w wodzie, płyn otrzymuje się w procesie tzw. solubilizacji, czyli zwiększenia rozpuszczalności jodu poprzez użycie tzw. pośredników rozpuszczania - solubilizatorów. Płyn Lugola nie zawiera alkoholu.

2. Ma już prawie 200 lat!

Nazwa płynu Lugola pochodzi od jego wynalazcy, cenionego francuskiego lekarza Jeana Lugola. W latach 1823 - 1829 udoskonalił on metodę leczenia wola tarczycy używając opracowanego przez siebie roztworu jodku potasu i jodu, nazwanego od nazwiska twórcy płynem Lugola.

3. Reguluje działanie tarczycy i odkaża

Wykorzystuje się go m.in. w leczeniu niektórych chorób tarczycy, gdzie, w zależności od dawki, pobudza lub hamuje pracę tego gruczołu. Ze względu na swoje właściwości odkażające rozcieńczony płyn Lugola (kilka kropel na 100 ml) wykorzystuje się jako środek antyseptyczny do płukania gardła.

4. Sprawdza uczciwość producentów mleka i śmietany

W obecności skrobi płyn Lugola powoduje zmianę koloru na fioletowoczerwony lub niebieskofioletową. Tę właściwość wykorzystuje się do sprawdzenia, czy produkty mleczne zostały zafałszowane mąką (to nieuczciwa praktyka produkcyjna poprawiająca lepkość produktu i zakłócająca pomiar zawartości białka).

5. Chroni przed skażeniem radioaktywnym

Przyjęcie płynu Lugola powoduje powstanie w organizmie nadwyżek jodu. Powoduje to chwilowe zaprzestanie wychwytywania przez tarczycę jodu i zapobiega wbudowywaniu się cząsteczek radioaktywnego izotopu jodu w hormony tarczycy. Po katastrofie czarnobylskiej zalecano go w ramach profilaktyki raka tarczycy. Obecnie uważa się, że nie było to konieczne.

6. Tylko na zlecenie lekarza i od farmaceuty!

Choć jest to możliwe, pod żadnym pozorem nie należy przygotowywać płynu Lugola samodzielnie. Może mieć to bowiem bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, zwłaszcza dla dzieci. Dlatego płyn Lugola powinno się przyjmować wyłącznie na zalecenie lekarza, korzystając z preparatów przygotowanych przez farmaceutów.

O stosowaniu płynu Lugola czytaj też na naszym forum medycznym.

