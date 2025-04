Jakie zakażenia wywołują pneumokoki?



Pneumokoki mogą powodować między innymi powszechne, nieinwazyjne zakażenia dróg oddechowych, w tym zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok przynosowych czy zapalenie płuc bez bakteriemii (bakteriemia to obecność bakterii we krwi, jednak bez żadnych następstw).

Oprócz nieinwazyjnych infekcji, pneumokoki mogą również wywoływać groźne dla życia, inwazyjne choroby – zakażenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsę. Inwazyjna choroba pneumokokowa, ze względu na poważny przebieg, naraża dziecko na poważne powikłania, z których najgroźniejszym może być nawet zgon.

Jakie jest ryzyko zakażenia?



Ryzyko zakażenia pneumokokowego dotyczy każdego dziecka. Obecnie szacuje się, iż 20 do 60% zdrowych dzieci, może być nosicielami S. pneumoniae; w tej grupie, w niektórych sytuacjach zdrowotnych może rozwinąć się zakażenie. Infekcja przenosi się drogą kropelkową przez kontakt z chorą osobą lub przez kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi wydzieliną chorej osoby. Inwazyjna choroba pneumokokowa występuje najczęściej wśród dzieci do 2. roku życia. Na zachorowanie szczególnie narażone są dzieci z obniżoną odpornością.

Powikłania zakażenia pneumokokowego?



Najczęstszymi powikłaniami, obserwowanymi po przechorowaniu inwazyjnej choroby pneumokokowej są zaburzenia słuchu, padaczka, opóźnienie rozwoju psychoruchowego lub problemy ruchowe.

Jak zapobiegać zakażeniom?



Metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym jest szczepienie ochronne dzieci. Szczepienie przeciw pneumokokom zawarte jest w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2011, jako szczepienie zalecane, czyli niefinansowane z budżetu Ministra Zdrowia. Rodzice, którzy zdecydują się zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom będą musieli zapłacić za szczepionkę z własnej kieszeni.

Szczepionki pneumokokowe, odpowiednie do szczepienia dzieci od 2. miesiąca życia do 2. roku życia to wyłącznie szczepionki tzw. skoniugowane (tylko te szczepionki wywołują odporność u małych dzieci).

Dzieciom starszym niż 2. lata można podawać szczepionki tzw. polisacharydowe. Obecnie w Polsce dostępne są trzy szczepionki skoniugowane przeciwko zakażeniom pneumokokowym: 7-walentna, 10-walentna oraz 13-walentna.

