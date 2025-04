Podrobione leki wykazują słabe, nieodpowiednie działanie lub nie działają wcale. Związane jest to z niewłaściwą zawartością substancji czynnej, jej brakiem lub obecnością innej substancji niż ta, która widnieje na opakowaniu i w ulotce.

W wielu przypadkach podrabiane leki można rozpoznać wyłącznie przy użyciu specjalistycznych metod analitycznych w laboratoriach. Często lek podrobiony wygląda identyczne jak oryginał lub też bardzo go przypomina.

Gdzie nie powinniśmy kupować leków?

Podrabiane leki trudno rozpoznać osobie, która nie zajmuje się zawodowo medykamentami. Aby ustrzec się podrabianych leków, wystarczy przestrzegać kilku zasad. Nie należy kupować leków na siłowniach czy klubach fitness. Wyjątek stanowią suplementy diety przeznaczane dla sportowców dostępne w profesjonalnych sklepach sportowych. Na podrobione leki można natrafić także w sexshopach – często nieuczciwi sprzedawcy oferują preparaty, które mają zwiększyć libido, wydłużyć czas stosunku czy wpłynąć na jakość erekcji.

Należy pamiętać, że w Polsce zakazana jest sprzedaż leków dostępnych na receptę w sieci. Leki takie można zamówić przez internet na wybranych stronach aptek, głównie sieciowych, ale trzeba je odebrać w wybranej aptece mając ze sobą receptę.

Skąd pochodzą podrabiane leki?

Podrabia się głównie leki drogie, tak aby sprzedaż sfałszowanych leków była łatwiejsza i przynosiła duże zyski. Najwięcej podrabianych leków pochodzi z Chin, Indii i Rosji. W dobie szybkiego rozwoju technologii fałszerze leków coraz dokładniej podrabiają opakowania leków, ponieważ jest to jedyny element, który może rozpoznać pacjent. Firmy farmaceutyczne próbują bronić się jak mogą, stosując hologramy i pilnie strzegąc pustych opakowań przygotowanych do pakowania leków.

Viagra – najczęściej podrabiany preparat

Niedawno we Włoszech skonfiskowano ponad pół miliona opakowań podrobionej i niebezpiecznej dla zdrowia viagry. Preparaty te były sprowadzane z Chin jako suplement diety. Viagra stanowi jeden z najczęściej podrabianych leków. Jej podróbki albo nie zawierają sildenafilu w ogóle, albo mają go zbyt mało, albo zawierają inne szkodliwe substancje.

W Polsce temat podrabianych leków wydaje się być obcy – dlaczego? Tego dokładnie niewiadomo, może kontrole są zbyt rzadkie lub mało dokładne. W mediach słyszy się jedynie o zarekwirowanych na granicy lekach. Najczęściej są to antybiotyki, preparaty na potencję czy leki przeciwnowotworowe.

Autor: mgr farm. Kamil Szymczak