Dlatego obowiązkowym wyposażeniem domowej apteczki zawsze były plastry, służące do opatrywania skaleczonych miejsc. Choć są niewygodne, nieestetyczne i odklejają się, nie było innej możliwości. Aż do dzisiaj.

Preparat ten to szwajcarski produkt, w Polsce dystrybuowany przez firmę Galena. To nowoczesny i wygodny w użyciu aerozol, który pokrywa ranę wodoodporną i przezroczystą powłoką zabezpieczającą. Warstwa ta służy nie tylko do odseparowania rany od otoczenia i chronienia jej przed brudem i mikroorganizmami, które mogą ją zanieczyścić i zakazić. Dzięki swojej strukturze, łatwo przepuszcza także powietrze, umożliwiając tym samym szybsze gojenie się zranionego miejsca.

A zatem, można już na zawsze zapomnieć o tradycyjnych plastrach. Choć przez lata do nich należał monopol na opatrywanie skaleczonych miejsc, teraz, idąc z duchem czasu, można je wreszcie zastąpić. Koniec z odklejającymi się, brudnymi opatrunkami. Plaster w sprayu został przetestowany dermatologicznie i może być stosowany także u młodych osób. Można go zabierać wszędzie, na wycieczkę, piknik i wakacje, a także wrzucić do plecaka dzieciom, które wybierają się na obóz. Teraz ze wszystkimi skaleczeniami w bezpieczny sposób można poradzić sobie w parę sekund.

NEWAID Plaster w sprayu występuje w opakowaniach o pojemności 34 ml, co, jak zapewnia producent, wystarczy na 40-50 aplikacji – dostępny jest w aptekach, a jego cena to ok. 18-19 zł.