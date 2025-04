Toksyczne związki chemiczne, które gromadzą się w ludzkim organizmie, prowadzą

do osłabienia i pogorszenia samopoczucia. Zanieczyszczone środowisko, wysokotłuszczowa dieta, barwniki, konserwanty zawarte w jedzeniu, używki czy leki dodatkowo osłabiają naturalne zdolności organizmu do eliminowania toksyn.

Unikalna formuła

MethodDraine Detox to skuteczna formuła jedenastu ziół i roślin, które wspomagają proces eliminowania toksyn nagromadzonych w ludzkim organizmie. Preparat stymuluje pracę organów wewnętrznych, takich jak: nerki, płuca, wątroba wraz z całym przewodem pokarmowym oraz skóry, co wpływa na poprawę samopoczucia, dodaje energii oraz sił witalnych.

Skład preparatu

W skład preparatu wchodzi jedenaście aktywnych ziół, które usprawniają pracę organów wewnętrznych, oczyszczają skórę, poprawiając jej wygląd i wzmacniają ogólną kondycję organizmu. Wszystkie składniki preparatu MethodDraine Detox można podzielić na sześć grup, z których każda charakteryzuje się innym działaniem. Brzoza oraz wiązówka błotna pomagają uwolnić toksyny z organizmu poprzez oddziaływanie diuretyczne (moczopędne). Karczoch oraz mniszek lekarski wspomagają pracę wątroby i przewodu pokarmowego. Łopian większy oraz bratek trójbarwny oczyszczają i poprawiają kondycję skóry. Koper włoski eliminuje kolki, praca jelit stymulowana jest przez tamaryndowiec, śliwkę, jabłko

i winogrona. Zielona herbata ogranicza działanie wolnych rodników i wraz z morszczynem dodatkowo wzmacnia działanie wszystkich składników preparatu.



Mechanizm działania

Specjalnie dobrana kompozycja ziół i roślin sprawia, że MethodDraine Detox działa w sposób łagodny i jednocześnie skuteczny, nie zakłócając codziennego funkcjonowania. Preparat usprawnia czynności organów i układów uczestniczących w eliminowaniu toksycznych substancji. Działa łagodnie moczopędne i napotnie, żółciotwórczo i żółciopędnie. Stymuluje wydzielanie śluzu i poprawia funkcję nabłonka oddechowego w oskrzelach. Przyspiesza ponadto metabolizm. MethodDraine Detox w zdrowy i zrównoważony sposób pomaga usunąć toksyny z organizmu. Naturalne substancje aktywne, wchodzące w skład preparatu, wspomagają oddziaływanie narządów wydalania szkodliwych substancji z organizmu.

Wskazania

MethodDraine Detox przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci od 12 roku życia. Jego stosowanie jest szczególnie zalecane podczas zmiany pór roku, kiedy organizm wymaga wzmocnienia i przygotowuje się do nowych warunków atmosferycznych.

Dostępność leku

MethodDraine Detox dostępny jestbez recepty w aptekach, a także w sklepach zielarskich

i ze zdrową żywnością. Preparat można nabyć w postaci tabletek (60 w opakowaniu)

oraz toniku o smaku jabłkowym lub śliwkowym (250 ml). Preparat o smaku jabłkowym może być również stosowany przez osoby z nadczynnością tarczycy, ponieważ nie zawiera morszczynu, który jest naturalnym źródłem jodu.

Sposób użycia

Osobom, które wybiorą MethodDraine Detox w postaci tabletek, zalecana jest 20-dniowakuracja, w trakcie której należy przyjmować po jednej tabletce trzy razy dziennie przed posiłkiem, obficie popijając ją wodą.

Preparat w formie płynnej powinien być przyjmowany również przez 20 dni. Codziennie rano należy rozpuścić 12 ml MethodDraine Detox w 1,5l niegazowanej wody mineralnej. Przygotowany w ten sposób napój powinno się wypić w ciągu jednego dnia. W odmierzeniu odpowiedniej ilości preparatu pomaga miarka dołączona do opakowania.



Cena

Cena detaliczna MethoDraine Detox w tabletkach: ok. 120 PLN

Cena detaliczna MethoDraine Detox w toniku: ok. 120 PLN