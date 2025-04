1 z 5

Capivit Sun

Capivit sun system zawiera witaminę C, E, A (beta-karoten) i selen – substancje, które wykazują silne właściwości przeciwutleniające. Przeciwutleniacze (antyoksydanty) to substancje chemiczne, które redukują szkodliwe działanie wolnych rodników. Powstawaniu wolnych rodników w organizmie sprzyjają: napromieniowanie słoneczne, niedotlenienie, opalanie się, palenie papierosów, toksyny, choroby, stres. Działanie ochraniające składników preparatu Capivit sun system polega na wychwytywaniu wolnych rodników uszkadzających komórki organizmu, co spowalnia proces ich starzenia się. Skojarzone działanie składników preparatu gwarantuje optymalne właściwości przeciwutleniające. Oprócz właściwości przeciwutleniających składniki preparatu wykazują wiele innych działań na organizm człowieka. Witamina C odgrywa istotną rolę w tworzeniu kolagenu i substancji międzykomórkowej, ochrania skórę, zapobiega jej fotostarzeniu. Witamina E, to tzw. witamina młodości – odżywia i regeneruje skórę. Zmniejsza niekorzystny efekt działania słońca na skórę w postaci zaczerwienienia i zmarszczek. Redukuje wywołane przez światło słoneczne podrażnienia skóry. Beta-karoten pobudza produkcję pigmentu skóry nadając jej piękny, zdrowy koloryt oraz pozwala zachować opaleniznę na dłużej. Selen bierze udział w procesach odtruwania, usuwa z organizmu metale ciężkie i toksyczne produkty przemiany materii.