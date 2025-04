Pneumovit - Żel z olejkiem pichtowym rozgrzewający i kojący do wcierania i inhalacji

Reklama

Dzięki unikalnym własnościom naturalnych składników:

olejku pichtowego z młodych pędów syberyjskiej jodły białokorej,

olejku kamforowego, eukaliptusowego i tymiankowego

oraz

leczniczej wody mineralnej z Uzdrowiska Rabka, o korzystnym wpływie na drogi oddechowe

Pneumovit żel wykazuje skuteczne działanie:

rozgrzewające

antyseptyczne

kojące i regenerujące

odświeżające

wykrztuśne

Jest zalecany:

do wcierania i inhalacji przy przemarznięciu, przeziębieniu, grypie

do wcierania i inhalacji pomocniczo w zapaleniu zatok i zapaleniu oskrzeli,

do wcierania przy schorzeniach reumatycznych, nerwobólach i bólach mięśni,

jako żel do masażu przy objawach zmęczenia i wyczerpania, dla wzmocnienia i odświeżenia, u osób starszych i obłożnie chorych, u meteopatów.

Reklama

Produkt przeznaczony do stosowania u dorosłych i u dzieci.

Dostępny w aptekach, sklepach zielarskich i na pólkach zdrowia; cena ok. 10 zł (100 ml) i 17 zł (200 ml).