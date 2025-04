Jeśli czujesz ostre kłucie, ból i drapanie w gardle, a do tego dokucza ci chrypka, to koniecznie sięgnij po propolis forte spray. Preparat ten wspomaga leczenie bakteryjnych oraz grzybiczych infekcji jamy ustnej, gardła i krtani. Koi ból gardła, łagodzi podrażnienia, obrzęki i zaczerwienienia. Do tego pomaga utrzymać dobrą kondycję zębów i dziąseł.

Reklama

Propolis forte spray posiada silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Zwalcza stany zapalne jamy ustnej, gardła i krtani, towarzyszące grypie i przeziębieniom. Hamuje rozwój bakterii i wirusów chorobotwórczych. Skutecznie likwiduje chrypkę. Propolis forte spray wykazuje działanie łagodzące na błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Zmniejsza ból i łagodzi podrażnienia.

Aktywnym składnikiem preparatu jest ekstrakt z kitu pszczelego (zwanego propolisem). Propolis ma silną zdolność niszczenia, blokowania bakterii, grzybów chorobotwórczych, wirusów i pierwotniaków. Działa bakteriobójczo, regenerująco, znieczulająco, a także stymulująco na układ immunologiczny.

Propolis dostarcza organizmowi wiele cennych składników, miedzy innymi: związki fenolowe o działaniu przeciwutleniającym i dezynfekcyjnym, terpeny charakteryzujące się działaniem antybiotycznym, flawonoidy, substancje lipidowo-woskowe, biopierwiastki.

Dzięki unikalnym, antybakteryjnym właściwościom propolisu, nowy preparat Propolis forte spray chroni również zęby i dziąsła przed szkodliwym działaniem bakterii.

Zastosowanie:

W przypadku infekcji gardła, jamy ustnej czy krtani, warto rozpylać 1-3 dozy preparatu Propolis forte spray 4 razy dziennie (lub w miarę potrzeby).

1 doza rozpylacza dostarcza 165 mg ekstraktu propolisowego.

Reklama

Produkt nie zawiera środków konserwujących. 20 ml spray’u propolis forte kosztuje ok. 15 zł.

Preparat dostępny jest w aptekach na terenie całego kraju.