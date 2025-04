Choć nic tak nie przynosi ulgi w gorący dzień jak zimna woda, warto pamiętać, że spożywanie zimnych napojów czy lodów jest jednym z głównych powodów dolegliwości gardłowych latem. Pod wpływem gwałtownego ochłodzenia dochodzi do obkurczenia naczyń krwionośnych (tzw. anemizacja błony śluzowej gardła) co zwiększa podatność naszego gardła na zakażenie. Kolejnymi pułapkami są klimatyzowane pomieszczenia i auta, w których przebywamy z taką przyjemnością. W czasie upałów częste przechodzenie z pomieszczeń klimatyzowanych (biuro, sklepy, samochody) do miejsc o dużo wyższej temperaturze jest szokiem dla organizmu, o wiele większym niż zmiany temperatur jesienią i zimą. Zdrowy rozsądek należy zachować również podczas wakacyjnych kąpieli w zimnej wodzie, bowiem naprzemienne z intensywnym opalaniem sprzyjają infekcjom górnych dróg oddechowych. Aby nie dać się zaskoczyć letnim infekcjom i problemom z gardłem warto mieć przy sobie Propolki – pastylki do ssania, które łagodzą podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz wspomagają odporność organizmu. Propolki jako jedyne na polskim rynku zawierają standaryzowany Propolis STAMFI, o potwierdzonym pochodzeniu oraz optymalnym składzie i proporcjach najważniejszych substancji, a co się

z tym wiąże, o zapewnionym i powtarzalnym poziomie bioaktywności. Propolis STAMFI działa antybakteryjnie, wspomaga naturalną odporność organizmu i procesy regeneracyjne tkanek.

Propolki są zalecane:

- w okresie zwiększonego ryzyka infekcji,

- przy pierwszych objawach infekcji,



- przy łagodzeniu chrypki,



- przy uczuciu podrażnienia,



- suchości w obrębie jamy ustnej i gardła.

Propolki są do nabycia w aptekach, bez recepty:

- PROPOLKI z aloesem, imbirem i olejkiem z trawy cytrynowej 16 pastylek – 9,80 zł



- PROPOLKI z witaminą C 16 pastylek - 9,80 zł

- PROPOLKI bez cukru 16 pastylek - 9,80 zł

- PROPOLKI z dziką różą i sokiem malinowym 16 pastylek - 9,80 zł

Oprócz klasycznych Propolek z witaminą C oraz Propolek bez cukru

w aptekach dostępne są:

Propolki z aloesem, imbirem i olejkiem z trawy cytrynowej

Aloes znany jest przede wszystkim z właściwości nawilżających, wywiera także pozytywny wpływ na układ immunologiczny. Wyciąg z imbiru wspomaga wydzielanie śliny, dzięki czemu skutecznie przeciwdziała wysychaniu błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Natomiast olejek z trawy cytrynowej łagodzi przeziębienia.

Propolki z dziką różą i sokiem malinowym

Dzika róża to jedno z najcenniejszych naturalnych źródeł witaminy C, zawiera także witaminy E, B1, B2, K, PP oraz prowitaminę A. Ponadto jest bogatym źródłem m.in. bioflawonoidów i kwasów organicznych, które aktywnie wzmacniają system immunologiczny organizmu. Malina jest stosowana w chorobach bakteryjnych i wirusowych, którym towarzyszy gorączka, ponieważ działa naturalnie rozgrzewająco. Napar z suszonych owoców, jak i syrop

z malin są zalecane jako domowe metody łagodzenia przebiegu infekcji, gdyż wspomagają system odpornościowy organizmu.