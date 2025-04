Stare leki jako źródło zagrożenia

Co oznacza decyzja władz? Otóż przede wszystkim to, że starych leków nie można wyrzucać do kosza, spuszczać w toalecie, itp. Jedyną prawidłową formą postępowania jest wyrzucanie wszystkich leków do specjalnych pojemników ustawionych zazwyczaj w aptekach. W samej Warszawie takich pojemników jest ponad pół tysiąca.

Co pewien czas w wielu miejscach Polski promowane są akcje zbiórki starych leków. Na szczęście „odzew” społeczeństwa jest coraz większy. Takie akcje są finansowane przez władze (np. gminne) – apteki i „zwykli ludzie” nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Większość odpadów – z domowych apteczek

Niełatwo podać dokładną liczbę „odpadów farmaceutycznych” produkowanych każdego roku w Polsce. Szacunki nakazują myśleć o kilkudziesięciu – kilkuset tonach rocznie. Większość tych odpadów pochodzi z naszych „domowych” apteczek.

Niejasna jest kwestia karania osób nie stosujących się do obowiązujących zaleceń. Obecnie, np. strażnik miejski, który zauważy taki proceder może nałożyć na nas karę do 500 złotych, choć ma to miejsce bardzo rzadko.

Co nam grozi?

Mam nadzieję, że kwestia przyjmowania leków przeterminowanych jest oczywista.

Po zakończeniu okresu przydatności nikt, poza samym pacjentem, nie bierze odpowiedzialności za skład preparatów. Przemiany chemiczne, a także biochemiczne – związane z rozwojem drobnoustrojów, mogą przetworzyć lek, który np. nie będzie już działał (to najszczęśliwszy możliwy skutek).

Taki lek może być także źródłem zakażenia. Jeżeli więc używamy kropli do oczu, to dana buteleczka po 30 dniach nie może być już stosowana.

Zwracajmy uwagę na datę przydatności leku do użycia. Gdy odcinamy fragment „listka” z tabletkami, zapiszmy tę datę w widocznym miejscu, to samo tyczy się wszystkich rodzajów preparatów.

Jak utylizować leki?

O ile przyjmowanie starych leków intuicyjnie traktujemy jako niepoprawne, o tyle wciąż wiele osób nie widzi nic złego w wyrzucaniu ich np. do zwykłego kosza na odpady komunalne. To duży błąd, gdyż substancje te mogą pozostawać w środowisku przez bardzo długi czas. Mogą mieć wpływ na uprawy (i przemysł spożywczy), zanieczyszczenie wód oraz wzrost oporności bakterii, gdy te stale przebywać będą w środowisku danego antybiotyku. Skutkiem będzie więc spadek skuteczności leków wobec zakażeń bakteryjnych. To samo dotyczy spuszczania leków w toalecie – wtedy jest nawet gorzej.

Pamiętajmy zatem o prawidłowym postępowaniu i promujmy je w naszym otoczeniu – oto prawidłowa postawa wobec naszego zdrowia i środowiska naturalnego.

