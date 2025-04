Q10 czyli kod młodości

Po ukończeniu 30 lat nasz organizm traci zdolność produkowania odpowiedniej ilości tajemniczego koenzymu Q10 – od tej chwili nasz ciało zaczyna się realnie starzeć.

Niedobór prowadzić może nawet do poważnych schorzeń serca i wątroby, dlatego też zaczęto stosować sztucznie pozyskany Q10 do walki z chorobami kardiologicznymi, problemami metabolicznymi, migrenami, a nawet rakiem. Co ciekawe, łykanie koenzymowych tabletek może również pomóc odbiciu w lustrze!

Redukując takie kłopoty jak zaburzenia przemiany materii, zmęczenie, obniżona odporność i opóźniona regeneracja, fundujemy sobie prawdziwy zastrzyk młodości. Najbardziej jednak ucieszyć panie powinien fakt, że koenzym Q10 ma udowodnione naukowo działanie przeciwzmarszczkowe. Jakim cudem?

Z wiekiem oraz pod wpływem niesprzyjających czynników zewnętrznych, takich jak toksyny, papierosy, światło słoneczne, w naszym organizmie przybywa wolnych rodników, zakłócających równowagę komórkową poprzez podbieranie elektronów z innych cząsteczek. W konsekwencji narażeni jesteśmy na niszczenie struktur białkowych i lipidowych, w tym niezbędnego skórze kolagenu.

Biorąc dodatkowo tabletki kolagenowe, gdy organizm nie może go już wystarczająco wyprodukować, chronimy więc nasze zasoby elastyny i kolagenu, przeciwdziałając zmarszczkom i wiotczeniu skóry. Aplikowany z zewnątrz w postaci kremów i serum, Q10 dodatkowo wspomaga naszą tarczę przeciwstarzeniową.

W aptekach możemy kupić bardzo dobry preparat firmy Sensilab, który dodatkowo zawiera witaminę B,C,E, niacynę, biotynę oraz kwas pantotenowy – wielkich sprzymierzeńców młodzieńczej pięknej skóry. Tabletki musujące mają świetny poziom przyswajalności, dzięki innowacyjnej formule laboratoryjnej (opakowanie 40 tabletek w cenie ok. 50 złotych).

