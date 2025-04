Wakacje powinny być czasem słodkiego lenistwa, odpoczynku i beztroski. Jednaka często w tą sielankę wkrada się przykry problem zaparć, które potrafią uprzykrzyć nam nawet najcudowniejszy wyjazd. Dzieje się tak nawet u osób, dla których w normalnych, domowych warunkach ten problem w ogóle nie istnieje.

Przyczyny tego zjawiska są bardzo różne. Nieregularne pory posiłków, nowy klimat, nowa kuchnia, niskie spożycie warzyw i owoców, czy upały to najczęstsze przyczyny dolegliwości. Ale poza tymi zewnętrznymi powodami, często przyczyna leży w naszej psychice i wynika po prostu ze stresu – boimy się braku higieny w obcym miejscu, lub czujemy opór przez skorzystaniem z toalety w nieznanej łazience.

Niestety poznanie tych przyczyn nie zawsze uchroni nas przed zaparciami. Często na wyjeździe nie możemy zapewnić sobie regularnych posiłków, czy odpowiedniej dawki warzyw i owoców. Co wtedy? Picie ciepłej wody, oliwy z oliwek, łykanie środków przeczyszczających to najczęściej stosowane środki, niestety nie zawsze skuteczne i bezpieczne dla zdrowia. Producenci suplementów diety proponują jednak bardziej sprawdzone środki, spośród których szczególnie cenne są te, bazujące na naturalnych składnikach, jak na przykład Regulan. Sama nazwa produktu sugeruje jego działanie. W jego skład wchodzi łupina nasienna babki jajowatej, odtłuszczone siemię lniane, ekstrakt z cykorii - inulina oraz bakterie fermentacji mlekowej. Ten naturalny, błonnikowy suplement diety wspomaga pracę jelit oraz ułatwia wypróżnianie i jest łatwy w przygotowaniu – wystarczy rozpuścić go w szklance wody, wypić i...poczekać. Co ciekawe Reglan działa także na zupełnie przeciwną dolegliwość, łagodząc objawy biegunki, która także czasami jest naszym nieproszonym towarzyszem podróży. Teraz tylko pozostaje nam zabezpieczyć się przed komarami, kleszczami, poparzeniem słonecznym oraz natrętnymi sprzedawcami pamiątek i...możemy liczyć na udany urlop.