Wskazaniem do ich używania są zaparcia oraz stany chorobowe wymagające łatwego wypróżniania. Zalecane są również w przypadku przygotowywania się do badań diagnostycznych (radiologicznych) i terapeutycznych, przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie jamy brzusznej i nie tylko. Usprawniają perystaltykę jelit, przyspieszają pasaż jelitowy na skutek stymulacji jelit. Regulują w jelitach poziom wody, która powoduje łatwiejsze ich wypróżnianie.

W składzie preparatu znajdziemy powidła śliwkowe i pastę figową, a także liście i owoce senesu, czyli substancje znane ze swojego działania przyspieszającego wypróżnianie.

Naturalne składniki pastylek Regulax® wiążą wodę i zmiękczają masę stolca, przez co jest on łatwiejszy do przesunięcia w jelitach i wydalenia. Zaleca się przyjmowanie jednej pastylki wieczorem przed snem. Budząc się rano, bez problemu skorzystamy z toalety, a sam czas „aktywności” preparatu jest na tyle bezpieczny, że nie będziemy borykać się z bolącymi kolkami w okolicy brzucha czy też nadmiernymi gazami – jak się dzieje w przypadku przyjęcia leku syntetycznego o „ekspresowym działaniu”.

Regulax można kupić w opakowaniach zawierających 6 i 18 pastylek. Kosztują one odpowiednio: ok. 8 i 19 zł.