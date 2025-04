Komu przysługuje prawo do refundacji leków?



Prawo do refundacji leków to możliwości uzyskania ich bezpłatnie za opłatą ryczałtową bądź za część ich ceny.

Zgodnie z ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przysługuje ono:

osobom objętym powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;

osobom posiadającym obywatelstwo polskie i mieszkającym na terytorium Rzeczpospolitej, które spełniają określone kryteria dochodowe:

– osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł,

– osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł,

– rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

– osoba , która nie ukończyła 18. roku życia lub jest w okresie ciąży, porodu i połogu,

Ubezpieczenie zdrowotne a prawo do refundacji leków



Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu muszą przedstawić lekarzowi wystawiającemu receptę dowód podlegania temu ubezpieczeniu. W przypadku większości uprawnionych (pracownicy) będzie to druk ZUS RMUA, czyli dowód wpłacenia składki zdrowotnej przez pracodawcę.

Co jeśli nie jesteśmy ubezpieczeni?



Brak ubezpieczenia zdrowotnego powoduje, że lekarz nie może wystawić recepty na lek refundowany z prawem do uzyskania dopłaty, ponieważ grożą mu za to kary administracyjne. Możemy jednak uzyskać receptę na lek (niedostępny w inny sposób), ale za uiszczeniem pełnej ceny.

Z uwagi na dość restrykcyjne przepisy w tym zakresie nie możemy liczyć na to, że lekarz uzna, iż przysługuje nam prawo do refundacji bez przedstawienia odpowiedniego dokumentu.

