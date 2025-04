Rodzaje ciśnieniomierzy



1) MECHANICZNE - konieczne jest w ich przypadku ręczne napompowanie mankietu i odsłuchiwanie tonów nad tętnicą ramieniową, poniżej założonego mankietu, za pomocą słuchawek lekarskich. Ze względu na trochę bardziej skomplikowaną obsługę są one używane głównie w placówkach służby zdrowia. Pomiar przeprowadzony za ich pomocą jest dokładny, ale tylko pod warunkiem, że zostanie wykonany prawidłowo. Wyróżniamy tutaj:

Reklama

Ciśnieniomierze rtęciowe - bardzo dokładne , ale dość trudne w obsłudze

, ale dość trudne w obsłudze Ciśnieniomierze sprężynowe - łatwiejsze w obsłudze, ale nieco mniej dokładne

Przeczytaj też: Jak wybrać odpowiedni ciśnieniomierz?

2) ELEKTRONICZNE - są prostsze w obsłudze, nie wymagają użycia słuchawek lekarskich, a wartość ciśnienia jest pokazywana na wyświetlaczu. Są one wygodniejsze w codziennym użytku, ale nieco mniej dokładne niż mechaniczne. Tą grupę możemy podzielić ze względu na różne kryteria:

Ze względu na miejsce umieszczania mankietu:

- naramienne- mankiety jest zakładany 2-3 cm nad zgięciem łokciowym. Pomiar jest znacznie dokładniejszy niż w przypadku nadgarstkowego. Polecany osobom w każdym wieku, zwłaszcza starszym.

- nadgarstkowe- mankiet umieszczany jest na nadgarstku. Pomiar za pomocą tego typu ciśnieniomierza jest mało dokładny ze względu na możliwość istnienia zaburzeń w krążeniu kończyn. Nie jest zalecany starszym osobom, ale jest wygodniejszy w użyciu niż naramienny.

Przeczytaj też: Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie?

Ze względu na udział w pomiarze pacjenta:

- półautomatyczne - pomiar wykonywany jest półautomatycznie, tzn. oprócz odpowiedniego założenia mankietu i ułożenia ręki musimy samodzielnie napompować mankiet. Nie jest on polecany do samodzielnego pomiaru, zwłaszcza przez osoby starsze.

- automatyczne – pomiar wykonywany jest automatycznie, mankiet pompowany jest przez sam aparat, a nasz udział ogranicza się jedynie do naciśnięcia guzika. Ciśnieniomierze te są szczególnie polecane do samodzielnych pomiarów i osobom starszym.

Dobry ciśnieniomierz może służyć latami całej rodzinie, dlatego warto zainwestować w lepszy aparat naramienny. Przy wyborze zawsze możemy skorzystać z rady doświadczonego personelu medycznego, który z pewnością będzie wiedział, jaki ciśnieniomierz nam polecić.

Reklama

Jak sprawdzić czy Nasz ciśnieniomierz działa prawidłowo?



W tym celu powinnyśmy udać się do przychodni lub lekarza specjalisty i poprosić o zmierzenie ciśnienia aparatem tam dostępnym. Następnie po 5 minutach zmierzyć ciśnienie naszym aparatem i porównać wyniki. Powinny być do siebie zbliżone.