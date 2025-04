Leki wykrztuśne ułatwiają oczyszczanie dróg oddechowych z zalegającej wydzieliny.

Mechanizm działania leków wykrztuśnych polega na pobudzaniu gruczołów oskrzelowych do wydzielania płynnej wydzieliny. Płynną wydzielinę łatwiej jest usunąć w odruchu kaszlowym niż lepką wydzielinę zapalną.

Przeczytaj też: Sosna - wiecznie zielone bogactwo dla zdrowia

Reklama

Tymianek pospolity (Thymus vulgaris)

Wyciąg z tymianku

Dzięki zawartym w wyciągu flawonoidom, wyciąg z tymianku wykazuje działanie rozkurczające i rozszerza światło oskrzeli. Ułatwia odkrztuszanie gęstego śluzu, pobudzając wydzielanie płynnego śluzu oskrzelowego oraz wzmacniając ruch rzęsek w tchawicy i krtani. Ponadto działa również bakteriobójczo i grzybobójczo.

Wysokie dawki wyciągu z tymianku działają toksycznie; mogą powodować nudności i wymioty. Objawy te nasilają się u osób starszych i dzieci i mogą zagrażać życiu.

Olejek tymiankowy i zawarty w nim tymol

Działają bakteriobójczo, grzybobójczo i silnie odkażająco. Olejek stosowany jest w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z utrudnionym odkrztuszaniem, ponieważ upłynnia wydzielinę oskrzeli. Stosowany jest do inhalacji lub jako dodatek do kąpieli leczniczej. Ulatnia się on z parą wodną i bezpośrednio oddziałuje na drogi oddechowe. Oprócz tego przenika do krążenia przez skórę wspomagając działanie miejscowe.

W chorobach z gorączką, w gruźlicy, ciężkiej niedomodze serca i krążenia, w nadciśnieniu tętniczym lub nadczynności tarczycy nie należy stosować inhalacji z olejku tymiankowego lub kąpieli z jego dodatkiem.

Dowiedz się więcej: Tymianek - na kaszel i nie tylko!

Pierwiosnek (Primula)



Nalewka z korzenia pierwiosnka

Zawarte w niej saponiny trójterpenowe, głównie kwas prymulowy, odpowiedzialne są za działanie wykrztuśne. Saponiny drażnią błony śluzowe jamy ustnej i gardła powodując wydzielanie rzadkiego śluzu. Preparaty, w skład których wchodzi pierwiosnek są stosowane w zapaleniu oskrzeli, zwłaszcza przewlekłym.

W dużych dawkach może działać wymiotnie.

Podbiał pospolity (Tussilago farfara)



Sok ze świeżego liścia i kwiatu podbiału

Stosowany w lekkich dolegliwościach górnych dróg oddechowych, którym towarzyszy chrypka i kaszel. Tussilago farfara działa osłaniająco na błony śluzowe jamy ustnej i gardła. Z tego względu stosowany jest również w osłabieniu odruchu wykrztuśnego i zapaleniu gardła.

Nie stosować dłużej niż 4 - 6 tygodni w ciągu roku, a także u dzieci poniżej 12. roku życia.

Babka (Plantago)



Sok ze świeżego ziela babki lancetowatej

Reklama

Stosowany w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z utrudnionym odkrztuszaniem, łagodzi podrażnienia błon śluzowych jamy ustnej i gardła oraz pomocniczo w kaszlu spowodowanym grypą. Wykazuje działanie wykrztuśne, powlekające i przeciwkaszlowe. Plantago działa również przeciwzapalnie i bakteriostatycznie.

Zobacz też: Rośliny wzmacniające odporność