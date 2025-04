Immunostymulujące działanie jest to działanie pobudzające czynność układu odpornościowego. Właściwości takie mają liczne surowce roślinne, o różnym mechanizmie działania. Immunostymulujące leki roślinne stosowane są w rożnych zakażeniach oraz zapobiegawczo w osłabieniu układu odpornościowego, rekonwalescencji lub w celu zwiększenia sił obronnych organizmu.

Wyciąg z aloesu ( Aloe extractum fluidum)



Oddziałuje korzystnie na funkcje układu odpornościowego. Wyciągi ze świeżych liści aloesu zawierają biologiczne stymulatory układu odpornościowego, białka i witaminy, które działają wzmacniająco. Wyciąg nasila przede wszystkim odpowiedź humoralną indukując wzrost liczby limfocytów B we krwi obwodowej. Słabiej zaś oddziałuje na reakcje odpornościowe typu komórkowego.

Sok z aronii (Aroniae succus)



Pozytywnie wpływa na kondycję naczyń krwionośnych, zapobiega odkładaniu się cholesterolu i chroni przed chorobami serca oraz przeciwdziała miażdżycy. Jest bogatym źródłem witamin: A, B, C, E, P, mikroelementów, błonnika, pektyn, a także antocyjanów (są one silnymi przeciwutleniaczami).

Składniki zawarte w owocach aronii są również skuteczne w schorzeniach alergicznych, przeziębieniach, infekcjach bakteryjnych i wirusowych włączając grypę.

Sok i wyciąg z cebuli (Allii cepae succus et extractum)



Dobrze znana wszystkim cebula, którą używamy prawie codziennie do gotowania, okazuje się być lekiem. Zawiera ona wiele związków o działaniu leczniczym, a wśród nich witaminę C, B, K, E, beta-karoten, flawonoidy, związki mineralne oraz związki siarki.

Właśnie dzięki tym ostatni cebula wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe, obniża ciśnienie i poziom cukru we krwi, a także działa przeciwmiażdżycowo.

Ze względu na wysoką zawartość witaminy C cebula zwiększa odporność organizmu na zakażenia, ponieważ ułatwia ona zwalczanie infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Sok ze świeżej cebuli można również zastosować jako lek przeciwdrobnoustrojowy i wzmagający wydzielanie rzadkiego śluzu w chorobach dróg oddechowych. Wyciągi z cebuli wchodzą w skład maści powodujących prawidłowe zabliźnianie oparzeń i trudno gojących się ran.

Sok ze świeżego ziela jeżówki purpurowej (Echinaceae succus)



Wyciągi z jeżówki są najlepiej znanym preparatem stosowanym w celu wzmagania naturalnej odporności organizmu. Stosowane są w profilaktyce i leczeniu chronicznych zakażeń dróg oddechowych, grypie i zapaleniu stawów. Co ciekawe, jest używana pomocniczo w leczeniu przerostu gruczołu krokowego i chorobach nowotworowych.