Saluran z linii Vitana firmy Vitapol-Farm to suplement diety o działaniu oczyszczającym, wzbogacony dodatkowo chlorellą. To zielona alga, która maksymalizuje detoksykujące działanie preparatu, pobudzając wydalanie z organizmu szkodliwych substancji utrudniających skuteczne odchudzanie.

Chlorella ma unikalną budowę komórkową, która pozwala jej skutecznie wiązać zalegające w organizmie szkodliwe produkty przemiany materii i toksyny, w tym metale ciężkie, od których we współczesnym świecie trudno uciec. Dodatkowo uszczelnia ona ścianki jelit, co zapobiega wtórnemu przenikaniu toksyn do organizmu. A dzieje się tak często w trakcie kuracji odchudzających i oczyszczających.

Zawarty w nim wyciąg z mniszka lekarskiego pomaga w wydalaniu szkodliwych produktów przemiany materii, stymulując wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Pobudza pracę nerek, ułatwiając im wydalanie toksyn. Ekstrakt ze skrzypu zawiera flawonoidy, które działają moczopędnie, usuwając z organizmu nadmiar wody i moczanów. Poza tym flawonoidy mają właściwości rozkurczające drogi moczowe i żółciowe, uszczelniają też naczynia krwionośne. Odtruwają wątrobę, przeciwdziałają obrzękom i usprawniają pracę serca. Ekstrakt

z korzenia pokrzywy także działa odtruwająco i moczopędnie.

Jako że oczyszczanie przez wydalanie z organizmu nadmiaru wody może powodować niedobory magnezu, Saluran wzbogacono właśnie o ten pierwiastek.



Opakowanie preparatu Saluran zawierające 60 tabletek kosztuje ok. 29 zł.