Gospodarka wodno-elektrolitowa naszego organizmu to sprawnie funkcjonujący mechanizm. Bez wody trudno wyobrazić sobie skuteczne zaopatrywanie tkanek i narządów w składniki pożywienia i ich metabolity oraz proces odwrotny: wydalanie produktów przemiany materii i związków toksycznych. Niekiedy system ten ulega zakłóceniu z powodu nadmiaru nagromadzonych w tkankach toksyn. Zatrzymywanie płynów w tkankach (spowodowane na przykład spożywaniem przetworzonej żywności, używaniem soli do doprawiania potraw) działa na organizm toksycznie, bo komórki znajdujące się w środowisku o niższym ciśnieniu osmotycznym ulegają uszkodzeniu. Receptą może być SALURAN z linii Vitana firmy Vitapol-Farm, suplement diety będący kompozycją ziół znanych ze zdolności do usuwania z organizmu nadmiaru płynów i zalegających w tkankach toksyn.



SALURAN zwiększa wydalanie przez nerki jonów sodu i potasu, a wraz z nimi wody (salurezę) z organizmu. Działa moczopędnie, usuwając wraz z wodą nadmiar szkodliwych produktów przemiany materii, zapobiega obrzękom, odtruwa wątrobę, oczyszcza organizm z toksyn.

Wyciąg z mniszka lekarskiego (jednego z najbardziej efektywnych ziół oczyszczających) pomaga w wydalaniu szkodliwych produktów przemiany materii, stymulując wątrobę

i pęcherzyk żółciowy. Zawarte w nim związki tworzą nierozpuszczalne kompleksy ze szkodliwymi metabolitami, dzięki czemu łatwiej wydala się je razem z moczem. Pobudza też pracę nerek, ułatwiając im wydalanie toksyn.

Ekstrakt ze skrzypu zawiera flawonoidy, które działają moczopędnie, usuwając z organizmu nadmiar wody i moczanów. Poza tym flawonoidy mają właściwości rozkurczające drogi moczowe i żółciowe, uszczelniają też naczynia krwionośne. Odtruwają wątrobę, przeciwdziałają obrzękom i usprawniają pracę serca. Wszystkie te właściwości sprawiają, że ziele skrzypu stosuje się w chorobach dróg moczowych, objawiających się między innymi obrzękami, oraz w początkowej fazie kamicy moczowej. Stosuje się go przy niektórych chorobach skóry, które wywołuje nagromadzenie we krwi szkodliwych produktów przemiany materii (tłuszczów).

Ekstrakt z korzenia pokrzywy także działa odtruwająco i moczopędnie. Zwalcza trądzik, łagodzi objawy przerostu prostaty.

Jako że oczyszczanie przez wydalanie z organizmu nadmiaru wody może powodować niedobory magnezu, SALURAN wzbogacono właśnie o ten pierwiastek.

Opakowanie preparatu SALURAN zawierające 60 tabletek kosztuje ok. 26 zł. Zalecane dawkowanie – dwie tabletki dziennie.