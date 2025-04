Wrażliwe zęby

Wrażliwość zębów dotyczy dużej części naszego społeczeństwa. Objawia się dyskomfortem oraz nagłym, krótkim, ostrym bólem zęba w trakcie spożywania zimnych, kwaśnych lub gorących potraw i napojów. Przyczyną nadwrażliwości jest odsłonięta zębina, czyli warstwa zęba, otoczona przez twarde szkliwo. Gdy szkliwo zostaje uszkodzone bądź starte, zębina traci swoją naturalną ochronę i narażona jest na bezpośrednie działanie czynników zewnętrznych. Spowodowane może to być:

- starciem zębów, w wyniku niewłaściwego szczotkowania

- erozją (utratą twardych tkanek zębów), wywołaną działaniem kwasów

Zmiany temperatury, wywołane spożywaniem gorących lub zimnych potraw i napojów, powodują, że bodźce wnikają w głąb kanalików zębinowych, a następnie mogą podrażniać zakończenia nerwowe i wywoływać ból. Skala odczuć jest szeroka - od nieznacznego ukłucia do ostrego, przeszywającego bólu.

Wiele osób cierpiących na wrażliwość zębów nie robi nic, by pozbyć się tej dolegliwości. Pacjenci próbują ją ignorować lub też uczą się unikać bólu, np. poprzez zmianę sposobu spożywania niektórych potraw i napojów lub całkowitą rezygnację z nich.



Sensodyne Ultraszybka Ulga

Z myślą o wszystkich cierpiących na wrażliwość zębów oraz szukających szybkiego i prostego rozwiązania, firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare wprowadziła nową pastę Sensodyne Ultraszybka Ulga o klinicznie potwierdzonej skuteczności. Sensodyne Ultraszybka Ulga – formuła na bazie octanu strontu i związku fluoru – zamyka kanaliki zębinowe i przynosi błyskawiczną ulgę w bólu wrażliwych zębów. Działa w 60 sekund! Wystarczy wmasowywać pastę w miejsce wrażliwe zęba przez jedną minutę. Dodatkowo szczotkowanie zębów pastą Sensodyne Ultraszybka Ulga dwa razy dziennie, zapewnia długotrwałą ochronę dla wrażliwych zębów.

Sensodyne Ultraszybka Ulga to rozszerzenie obecnej oferty Sensodyne past do zębów, szczoteczek, płynów do płukania jamy ustnej, które zapewniają kompleksową ochronę wrażliwych zębów.

„Dyskomfort spowodowany przez ból wrażliwych zębów może zmniejszać czerpanie przyjemności ze spożywania pewnych pokarmów i napojów. Stosowanie pasty do zębów, która została specjalnie opracowana na nadwrażliwość jest najlepszym i najprostszym sposobem pozbycia się bólu oraz dbania o higienę jamy ustnej.” – mówi lek. stom. Paweł Zaborowski.

Pasta Sensodyne Ultraszybka Ulga dostępna jest w sieciach handlowych, drogeriach oraz aptekach. Sugerowana cena regularna: 13,29 PLN