Choć wyglądają jak małe, niegroźne bąbelki, potrafią bardzo uprzykrzyć życie. Utrudniają najprostsze czynności dnia codziennego, irytują i przeszkadzają. Mowa o pęcherzach i odciskach, powstających szczególnie na piętach i palcach stóp oraz rąk.



Taką sytuację zna chyba każdy z nas – kupujemy nowe buty, zakładamy odpowiedni do nich strój, po czym w świetnych humorach idziemy na imprezę albo nawet do pracy. W pewnej chwili jednak nasz humor ulega znacznemu pogorszeniu. Zaczynamy wolniej chodzić, utykać, męczyć się, a obuwie, które jeszcze parę godzin temu miało szansę stać się naszym ulubionym - powód - ledwo widoczny odcisk.

Odciski (zwane też w niektórych przypadkach modzelami) to obszary zgrubiałej skóry, powstałe na skutek długotrwałego ucisku. Podczas wzrastania naciskają na leżące głębiej tkanki i to właśnie jest źródłem bólu. Oczywiście, takie bąble mogą pojawić się nie tylko na stopach, ale także na dłoniach, a nawet innych częściach ciała. Nie ma znaczenia, czy mamy pracę stojącą, czy siedzącą, czy pracujemy fizycznie, czy umysłowo – ten problem może dotknąć każdego.

NEWAID Spray przeciw pęcherzom to nowoczesny aerozol, pokrywający skórę wodoodporną warstwą. Pełni podobną rolę do tradycyjnego plastra, odcinając pęcherz lub odcisk od otoczenia i zapobiegając dalszemu rozrastaniu. Chroni jednocześnie przed brudem i podrażnieniami W przeciwieństwie jednak do zwykłych opatrunków, spray ten jest wygodny w użyciu i przezroczysty, a zatem odpada kłopot nieestetycznego wyglądu. Co więcej, NEWAID Spray przeciw pęcherzom ma także działanie lecznicze. Ułatwia gojenie się podrażnionego miejsca dzięki wysokiej przepuszczalności powietrza. Niewątpliwą zaletą aerozolu jest także jego działanie profilaktyczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by po wyleczeniu się z odcisków, nadal go używać, aby zapobiec powstawaniu kolejnych.

NEWAID Spray przeciw pęcherzom jest do nabycia w aptekach. Wraz z innymi produktami z rodziny NEWAID. Opakowanie o pojemności 34 ml wystarczy na 40-50 aplikacji, a kosztuje ok. 18-19 zł.