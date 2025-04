W niektórych przypadkach warto, a czasami nawet trzeba zastosować odpowiedni środek przeczyszczający. Musimy pamiętać, aby stosowanie tych preparatów było incydentalne - w celu oczyszczenia jelita przed badaniami lub po zabiegach operacyjnych. Nie powinny być stosowane nagminnie w podczas odchudzania lub samodzielnie prowadzonych kuracji odchudzających.

Rozróżniamy kilka rodzajów środków przeczyszczających, które różnią się od siebie mechanizmem działania, jego siłą i skutecznością. Najbardziej popularne i jednocześnie najczęściej stosowane są roślinne surowce przeczyszczające bogate w tzw. antrazwiązki. Zwykle podaje się je w postaci tabletek, drażetek, granulatów, nalewek i mieszanek ziołowych (popularne herbatki).

W czasie stosowania tych preparatów powinniśmy ściśle trzymać się kilku reguł.



1. Stosowanie rozpoczynamy zawsze od środka najsłabszego i od najmniejszej dawki. Dopiero, kiedy dotychczas stosowane dawki okażą się nieskuteczne zmieniamy preparat na nieco silniejszy lub zwiększamy dawkę.

2. Zawsze powinniśmy pić duże ilości wody mineralnej, ponieważ preparaty oczyszczające zatrzymują wodę w jelitach i mogą doprowadzić do niebezpiecznego dla zdrowia odwodnienia organizmu.

3. Preparatów przeczyszczających (zwłaszcza silnie działających) nie powinny stosować kobiety w ciąży (ich przyjmowanie może doprowadzić nawet do poronienia) i karmiące (biegunki u dziecka), nie można ich także stosować w czasie menstruacji (zwiększenie krwawienia).

4. Nigdy nie powinniśmy stosować ich dłużej niż kilka dni, ponieważ z pewnością doprowadzi to do „rozleniwienia jelit”, czyli drastycznego spadku perystaltyki. Nasili to problem zaparć. Długotrwałe stosowanie prowadzi także do odwodnienia, zaburzeń elektrolitowych oraz awitaminozy (braku witamin).

5. Nie powinny ich także stosować osoby, u których występuje guz jelita grubego lub bóle brzucha o nieznanym pochodzeniu. Środki te są absolutnie zakazane w zapaleniu otrzewnej lub zapaleniu wyrostka robaczkowego.

Jakie wyróżniamy roślinne surowce przeczyszczające?



Surowce wymieniono w kolejności od najsłabszego do najsilniejszego, pamiętajmy iż stosowanie zaczynamy zawsze od środków najłagodniejszych:

korzeń rzewienia - jest najłagodniejszym środkiem przeczyszczającym

- jest najłagodniejszym środkiem przeczyszczającym kora kruszyny i kora szakłaku amerykańskiego - oba surowce mają podobną siłę działania i są łagodnymi środkami przeczyszczającymi, kora kruszyny jest bardziej popularna w Europie natomiast szakłaku w Ameryce

- oba surowce mają podobną siłę działania i są łagodnymi środkami przeczyszczającymi, kora kruszyny jest bardziej popularna w Europie natomiast szakłaku w Ameryce liść i owoc senesu - mają dość silne działanie

- mają dość silne działanie alona (suchy wyciąg z aloesu) - jest najsilniejszym z wymienionych, środkiem przeczyszczającym i powinniśmy ją zastosować dopiero, gdy nie skutkują surowce wymienione wcześniej.

Jeśli stosowane środki nie przynoszą pożądanego efektu, powinniśmy zgłosić się do lekarza, aby ustalić przyczynę zaparć.

